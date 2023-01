Stopy procentowe bez zmian. Raty w dół

Trzy miesiące bez podwyżek stóp procentowych

Według Michała Stajniaka starszego analityka rynków finansowych XTB,dzisiejsza decyzja nie jest zaskoczeniem, gdyż członkowie RPP w zasadzie nie otrzymali żadnych nowych informacji z gospodarki czy z rynku, które mogłyby ich skłonić do innego zdania. Właśnie dlatego kluczowym wydarzeniem z perspektywy polskiego kredytobiorcy może być marcowe posiedzenie, kiedy RPP będzie dysponować już najnowszymi projekcjami.

Jak dodaje Stajniak z XTB, kluczowe będzie zachowanie inflacji za styczeń, gdyż na początku tego roku powróciły stare, wyższe stawki VAT na energię, co może doprowadzić do zmiany projekcji w marcu. Chociaż ostatecznie ceny paliw nie wzrosły, to jednak ceny gazu oraz energii elektrycznej będą miały pozytywny wpływ na inflację.

-Ceny paliw w grudniu były płaskie, natomiast patrząc na cenę energii elektrycznej można zauważyć spory spadek od początku do końca grudnia. Z drugiej strony patrząc na efekt bazy z 2021 roku tu i tak będzie spory wzrost, natomiast w porównaniu do średniej ceny z listopada, ceny nie uległy drastycznej zmianie. Właśnie dlatego raczej nie ma szans, że inflacja za grudzień zaskoczy nas pozytywnie sporym spadkiem, jak było to w przypadku Niemiec- komentuje analityk XTB.

Przypomnijmy, że RPP nie zdecydowała się na zmianę stóp procentowych w żadnym z trzech ostatnich miesięcy 2022 r. Ostatnia podwyżka stóp nastąpiła we wrześniu – i była to 11 podwyżka. Cykl podwyżek stóp zaczął się w październiku 2021 i od tamtego miesiąca RPP praktycznie co miesiąc (z wyjątkiem sierpnia 2022 r., kiedy ze względy na okres urlopowy rada się nie zebrała) podnosiła stopy. W rezultacie główna stopa NBP, czyli stopa referencyjna, wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc. obecnie.

Jak wyjaśnia Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. po osiągnięciu w lutym br. inflacyjnego szczytu na poziomie powyżej 20 proc. r/r, począwszy od wiosny, wzrost cen w Polsce powinien stopniowo wygasać. Dopiero w przypadku, gdy stanie się jasne, że taki scenariusz przestaje się ziszczać, władze mogą rozważyć odkurzenie cyklu zacieśniania.

-Szczególnie istotne będą posiedzenia w marcu i na wiosnę. Okaże się wtedy, czy kolejna projekcja inflacyjna NBP nadal zakłada stopniowe hamowanie wzrostu cen i jak szybko po lutowym szczycie presji cenowej dynamika CPI zacznie się obniżać – uważa Sawicki.

Co oznacza dla kredytobiorców zahamowanie podwyżek stóp procentowych?

Brak zmian to pozytywna zmiana

Bartosz Turek główny analityk HRE Investments uważa, że w aktualnej sytuacji utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie oznacza obniżki rat. Wszystko dlatego, że rynek zagalopował się w oczekiwaniach dalszych podwyżek stóp procentowych, co zdążyło już podnieść oprocentowanie złotowych kredytów mieszkaniowych.

Jak wyjaśnia analityk, w szczytowym momencie (na początku listopada) WIBOR w wersji trzymiesięcznej był notowany na poziomie ponad 7,6%. Poziom wskaźnika był tak wysoki ze względu na to, że rynek spodziewał się dalszego podnoszenia stóp procentowych przez RPP. Tak się jednak nie stało. W efekcie braku podwyżek WIBOR 3M 2 stycznia 2023 roku notowany był na poziomie 7,01%. Jest to najniższa wartość tego wskaźnika od początku sierpnia 2022 roku.

Czy 0,6 pkt. proc to dużo? Redukcja oprocentowania kredytu o 0,6 pkt. proc. może oznaczać spadek raty o około 4-5%. W przypadku 25-letniego kredytu zaciągniętego na 300 tys. złotych mówimy o kwocie rzędu 120-130 złotych miesięcznie.

Rynkowe notowania sugerują, że najgorsze już za nami

A co przynieść mogą kolejne miesiące? Garść optymizmu znajdziemy w najnowszych notowaniach kontraktów terminowych na stopę procentową. Te pomagają nam wybiegać w przyszłość i sprawdzić, jak mogą się kształtować stopy procentowe i raty kredytów. Notowania kontraktów terminowych (FRA) z 3 stycznia 2023 roku sugerują, że w najbliższych miesiącach stawka WIBOR 3M będzie podlegała niewielkim zmianom, ale już w drugim półroczu 2023 roku możliwy jest początek obniżek stóp procentowych – tak przynajmniej sugerują najświeższe dane rynkowe. Jednocześnie trzeba pamiętać, że na notowania kontraktów terminowych oddziałuje na bieżąco szereg czynników natury ekonomicznej, gospodarczej czy geopolitycznej.

Podobnie uważa ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski. Rada będzie teraz czekać na efekty podwyżek, których dokonywała przez prawie cały ubiegły rok- mówi Łuczkowski i dodaje, naszym zdaniem RPP już zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych i de facto (bo oficjalnie tego nie ogłoszono) weszła w tryb "wait and see", więc będzie teraz czekać na efekty podwyżek, których dokonywała przez prawie cały ubiegły rok.

Raty będą jeszcze spadać

Turek z HRE Investments uważa, ze jeżeli jednak aktualne prognozy się sprawdzą, to w końcu kredytobiorcy mogą zacząć powoli odczuwać ulgę. Pozytywne zmiany będą nam jednak dozowane niemal po aptekarsku. Byłaby to zupełnie inna sytuacja niż ta, z którą mierzyli się kredytobiorcy przez ostatnie miesiące. Przypomnijmy, że jeszcze we wrześniu 2021 roku ktoś kto posiadał kredyt w wysokości 300 tys. złotych zaciągnięty na 25 lat z marżą na poziomie 2,6% płacił ratę w wysokości prawie 1,4 tys. złotych. W listopadzie 2022 roku rata takiego kredytu mogła wynieść nawet 2,7-2,8 tys. złotych (wzrost o 90%)- wylicza główny analityk HRE Investments.

