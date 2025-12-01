Co to jest IKZE i dlaczego grudzień jest tak ważny?

IKZE to dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę, która oferuje znaczące ulgi podatkowe. Wpłacone środki możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT, co bezpośrednio przekłada się na niższy podatek do zapłaty lub większy zwrot. Kluczowe jest to, że aby skorzystać z ulgi za 2025 rok, wpłaty na IKZE muszą zostać dokonane do 31 grudnia 2025 roku. To ostatni moment, by zadbać o swoje finanse i jednocześnie zapewnić sobie spokojniejszą emeryturę.

Limity wpłat na IKZE w 2025 roku – ile możesz wpłacić?

W 2025 roku obowiązują nowe, zwiększone limity wpłat na IKZE, które ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę (i pozostałych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) maksymalna kwota wpłaty wynosi 10 407,60 zł.

Dla osób samozatrudnionych (prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) limit jest znacznie wyższy i wynosi 15 611,40 zł.

Pamiętaj, że to Ty decydujesz, ile i kiedy wpłacasz na IKZE, byle nie przekroczyć rocznego limitu i zrobić to przed końcem grudnia.

Ile możesz zyskać dzięki IKZE?

Korzyści podatkowe z IKZE są znaczące i zależą od Twojego progu podatkowego. Im wyższe zarobki, tym większa ulga.

Dla osób zatrudnionych na etacie (limit wpłat 10 407,60 zł):

przy stawce PIT 12% możesz zyskać 1 248,91 zł zwrotu,

przy stawce PIT 32% Twoja korzyść podatkowa może wynieść nawet 3 330,43 zł.

Dla samozatrudnionych (limit wpłat 15 611,40 zł):

przy stawce PIT 12% możesz odzyskać 1 873,37 zł,

przy stawce PIT 19% (podatek liniowy) ulga wyniesie 2 966,17 zł,

jeśli płacisz podatek według stawki 32%, możesz liczyć na zwrot w wysokości aż 4 995,65 zł!

Wpłata na IKZE odlicza się od podstawy opodatkowania "od góry", co oznacza, że najpierw obniża dochód opodatkowany wyższą stawką (np. 32%), co maksymalizuje ulgę. Odliczenia dokonasz w zeznaniu rocznym PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37, dołączając załącznik PIT/O.

Jak działa IKZE?

Rachunek IKZE możesz założyć w banku, ubezpieczalni, domu maklerskim lub innej instytucji finansowej. Zgromadzone środki są inwestowane zgodnie z Twoimi preferencjami - mogą to być obligacje, konta oszczędnościowe, akcje czy fundusze inwestycyjne.

Wypłata środków: Środki z IKZE możesz wypłacić po ukończeniu 65. roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Wypłata może być jednorazowa lub w ratach przez minimum 10 lat. W momencie wypłaty, środki te są objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%, zamiast standardowego podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). W przypadku śmierci oszczędzającego, zgromadzone środki są dziedziczone i mogą być wypłacone uposażonym.

Pamiętaj, że ulga działa tylko w roku, w którym dokonasz wpłaty – niewykorzystany limit nie przechodzi na kolejne lata.

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę! Pytanie 1 z 15 Co to jest PKB? Polska Komisja Bankowa Produkt Krajowy Brutto - całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie Poziom Kapitału Bankowego Następne pytanie