Mega obniżki z kartą Moja Biedronka: m.in. twaróg sernikowy President taniej o 52% (8,49 zł/kg) oraz liczne akcje gratisowe na słodycze i artykuły drogeryjne.

Słodycze na zapas z gratisami: "2+2 gratis" na Kinder Joy/Niespodzianka, "3+3 gratis" na batony Mars/Snickers i "5+5 gratis" na wafelki Princessa Longa.

Masło Mleczna Dolina w promocji kosztuje mniej niż 4 zł.

Atrakcyjne rabaty na drugi produkt: Oszczędzaj na makaronie Pastani (drugi za 1 zł), serze żółtym Światowid (drugi -80%) i kiełbasie żywieckiej Kraina Wędlin (drugi -82%).

Biedronka promocje od 1 grudnia

Nacisk w nowej ofercie Biedronki położono na zakupy „na zapas” — zarówno w kategorii spożywczej, jak i drogeryjnej. Kluczowe jest jedno: większość najciekawszych zniżek dostępna będzie po zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka. Dla uczestników programu lojalnościowego przygotowano mocny rabat na twaróg sernikowy President. Produkt ma być tańszy o 52% — 8,49 zł zamiast 17,79 zł za opakowanie 1 kg. Promocja potrwa do końca tygodnia, a dzienny limit to 3 sztuki na konto w programie. Z kolei przy zakupie 3 opakowań masła Mleczna Dolina, za jedno zapłacimy 3,95 zł. Limit dzienny: 3 opak. na kartę Moja Biedronka.

Gratisy na słodycze w Biedronce

Do środy klienci kupią jajka Kinder Joy i Kinder Niespodzianka w promocji „2+2 gratis”. Dłużej, bo aż do niedzieli, mają obowiązywać „3+3 gratis” na batony Snickers, Mars, Bounty i Twix oraz „5+5 gratis” na wafelki Princessa Longa. Limity to odpowiednio 4, 6 i 20 sztuk na kartę.

Bez limitów sieć ma natomiast oferować „2+1 gratis” m.in. na ciastka Oreo Original 154 g, wybrane czekolady Meltie, słodycze z linii świątecznej Magnetic oraz produkty marki Bonitki. Wśród świeżych produktów pojawia się też „1+1 gratis” na pomidory śliwkowe 500 g.

Rabaty na drugi produkt

Przez cały tydzień drugi makaron Pastani ma kosztować 1 zł, a na drugie opakowanie sera żółtego w plastrach Światowid 2x250 g przewidziano zniżkę 80%. Podobnie przy wędlinach: druga kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin ma być tańsza o 82%. Tu także obowiązuje warunek użycia aplikacji lub karty Moja Biedronka przy kasie.

Biedronka i promocje drogeryjne z gratisami

Na liście znalazły się także promocje „1+1 gratis” w drogerii. Taniej mają wypaść m.in. balsamy do ciała Eveline, żele pod prysznic Palmolive, dezodoranty Adidas, kosmetyki Tołpa i Bielenda, olejki do włosów Bioelixire, płyny do płukania Coccolino oraz kremy do rąk Neutrogena. To sygnał, że warto przy okazji zakupów spożywczych uzupełnić też domowe zapasy chemii i pielęgnacji.

PTNW - Modzelewski