PKP Intercity wprowadza rewolucyjne zmiany w przedsprzedaży biletów, znacznie ułatwiając planowanie podróży.

Od 3 grudnia bilety na pociągi EIC i EIP będzie można kupić ze 120-dniowym wyprzedzeniem, a na połączenia międzynarodowe nawet do 180 dni wcześniej.

Nowy system e-IC 2.0 usprawnia zakupy online. Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje podróże!

Planowanie podróży kolejowych właśnie staje się znacznie łatwiejsze. PKP Intercity ogłosiło wprowadzenie nowych zasad przedsprzedaży biletów, które wejdą w życie już od 3 grudnia. Do tej pory pasażerowie mogli kupować bilety maksymalnie z 30-dniowym wyprzedzeniem, ale to się zmienia. "Zakup biletów z wyprzedzeniem pozwoli na zagwarantowanie sobie miejsc w preferowanym pociągu, szczególne w okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego" – czytamy w komunikacie kolejowej spółki.

Te nowe reguły dotyczą pociągów Express Intercity (EIC) oraz Express Intercity Premium (EIP). PKP Intercity zdecydowało, że od teraz na te połączenia bilet będzie można zakupić nawet ze 120-dniowym wyprzedzeniem. Taki zakup będzie możliwy od 3 grudnia w aplikacji PKP Intercity, kasach biletowych oraz w serwisie e-IC.

"Zgodnie z nowymi zasadami bilety będą dostępne w różnych okresach przedsprzedaży, dostosowanych do zaplanowanych przez zarządcę infrastruktury zmian rozkładu jazdy" – zaznacza PKP Intercity.

Oznacza to, że od 3 grudnia podróżni będą mogli kupić bilety na przejazdy aż do 7 marca. Natomiast od 6 lutego, na 30 dni przed wdrożeniem korekty rozkładu jazdy przez PKP Polskie Linie Kolejowe, udostępniona zostanie sprzedaż na odjazdy do 13 czerwca. To znacząco ułatwi planowanie podróży, zwłaszcza w okresie świątecznym i wakacyjnym.

Pół roku na bilety międzynarodowe – z wyjątkiem Ukrainy

To nie jedyna dobra wiadomość dla podróżujących koleją. PKP Intercity informuje również o wydłużeniu przedsprzedaży biletów kolejowych na połączenia międzynarodowe.

Od teraz osoby zainteresowane podróżą do Niemiec, Austrii, Węgier, Słowacji, Czech i Litwy mogą kupić bilet nawet 180 dni przed wyjazdem. To prawdziwa rewolucja, która pozwoli na jeszcze lepsze zaplanowanie zagranicznych wojaży.

Jest jednak pewien wyjątek. "Bez zmian pozostają natomiast zasady dotyczące zakupu biletów do Ukrainy – w tym przypadku wyjazd można planować z 20-dniowym wyprzedzeniem" – zaznacza PKP Intercity.

Nowy system e-IC 2.0 – jeszcze łatwiejsze zakupy online

Przy okazji zmian w przedsprzedaży biletów, kolejowa spółka z końcem listopada wyłączyła starszy system e-IC 1.0 i zastąpiła go nowszą wersją e-IC 2.0.

W ten sposób pasażerowie otrzymali szereg udogodnień, dzięki którym zakup biletu drogą internetową stanie się jeszcze łatwiejszy. To na przykład bardziej intuicyjny wygląd strony oraz zmiany wizualne na liście połączeń, dzięki czemu podróżni jadący za granicę znajdą je teraz znacznie szybciej i łatwiej. Nowy system ma być bardziej przyjazny użytkownikowi i usprawnić proces rezerwacji.

"Podróżni jadący na trasach w Polsce i z lub do Polski mają możliwość rezerwacji wybranego miejsca bezpośrednio na stronie internetowej przewoźnika, co stanowi szczególne udogodnienie" – przekonuje PKP Intercity.

Wprowadzone zmiany to krok w stronę poprawy komfortu podróżowania koleją i dostosowania oferty PKP Intercity do potrzeb współczesnych pasażerów. Dłuższy okres przedsprzedaży, możliwość zakupu biletów międzynarodowych z większym wyprzedzeniem oraz nowy, intuicyjny system e-IC 2.0 to elementy, które z pewnością zostaną docenione przez osoby korzystające z usług tego przewoźnika.

