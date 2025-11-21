PKP Intercity zawiesza usługę przesyłek konduktorskich od 22 listopada do odwołania, co jest reakcją na podniesienie stopnia alarmowego CHARLIE.

Zawieszenie nie dotyczy transportów medycznych, takich jak leki ratujące życie czy preparaty krwiopochodne.

Decyzja nastąpiła tuż po tym, jak PKP Intercity informowało o rosnącej popularności tej usługi, która w 2024 roku obsłużyła ponad 60 tys. przesyłek.

Wprowadzenie stopnia alarmowego CHARLIE i związane z nim ograniczenia są odpowiedzią na akty dywersji na kolei, które miały miejsce na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

PKP Intercity zawiesza przesyłki konduktorskie

Po decyzji rządu o podniesieniu poziomu zagrożenia do trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE, przewoźnik poinformował o czasowym wstrzymaniu popularnej usługi. Jak przekazało biuro prasowe spółki: „W związku z decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2025 r., dotyczącą wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE, usługa przewozu przesyłek konduktorskich zostaje zawieszona od soboty 22 listopada do odwołania”.

Jednocześnie przypomniano, że podmioty zarządzające infrastrukturą krytyczną muszą wdrożyć działania zmniejszające ryzyko zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. PKP Intercity zaznaczyło także, że zakaz nie obejmuje transportów medycznych – wciąż realizowane będą przesyłki zawierające leki ratujące życie, preparaty krwiopochodne oraz materiały biologiczne.

Rosnące znaczenie przesyłek konduktorskich

Decyzja o zawieszeniu usługi zapadła zaledwie kilkanaście dni po tym, jak przewoźnik prezentował statystyki świadczące o jej rosnącej popularności. Jeszcze 9 listopada 2025 r. spółka informowała o stabilnym wzroście liczby obsłużonych przesyłek. W poprzednim roku przewieziono ich 60 tys.

Usługa była szczególnie chętnie wykorzystywana przez osoby, które potrzebowały szybkiego transportu paczek między miastami bez korzystania z firm kurierskich.

Alarm CHARLIE a bezpieczeństwo kolei

Stopień alarmowy CHARLIE obowiązuje od 19 listopada 2025 r. do 28 lutego 2026 r., co ma związek z serią incydentów na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W weekend doszło tam do dwóch poważnych aktów dywersji. W miejscowości Mika dwóch obywateli Ukrainy współpracujących z rosyjskimi służbami wysadziło fragment toru na trasie Warszawa–Dorohusk. Dzień później w rejonie stacji Gołąb uszkodzenie około 60 metrów sieci trakcyjnej zmusiło maszynistę pociągu wiozącego 475 pasażerów do gwałtownego hamowania.

