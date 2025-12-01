Kryzys związany z oprogramowaniem Airbusa A320 opanowany w większości maszyn.

Mniej niż 100 samolotów czeka na modyfikację oprogramowania.

Przyczyna problemów: promieniowanie słoneczne zakłócające działanie systemu sterowania lotem.

Incydent z lotem JetBlue jako katalizator do szybkiej reakcji i naprawy.

6 tys. Airbusów z problemami! Jeden musiał awaryjnie lądować

W miniony piątek Airbus ujawnił, że konieczność zmiany oprogramowania dotyczy znacznej części światowej floty A320, szacowanej na około 6 tysięcy samolotów. Przyczyną problemu okazało się negatywne oddziaływanie promieniowania słonecznego na dane kluczowe dla układu sterowania lotem.

Kluczowym momentem, który zintensyfikował działania Airbusa, był incydent z 30 października, dotyczący lotu linii JetBlue z Cancun do Newark. Podczas tego lotu, z powodu problemów z układem sterowania, airbus zaczął gwałtownie tracić wysokość. W efekcie, samolot awaryjnie wylądował w Tampie, a kilka osób wymagało hospitalizacji. To zdarzenie unaoczniło potencjalne zagrożenie związane z usterką oprogramowania.

Airbus naprawił problem w większości maszyn

Airbus zapewnił, że w przypadku większości samolotów objętych wymianą oprogramowania, wycofanie z eksploatacji będzie miało charakter stosunkowo krótkiego uziemienia. Producent szacuje, że obecnie w użyciu znajduje się około 11,3 tys. samolotów z rodziny A320, w tym 6,4 tys. egzemplarzy podstawowego modelu A320.

Airbus poinformował w poniedziałek o znacznym postępie w usuwaniu problemu z oprogramowaniem w samolotach typu A320. Obecnie mniej niż 100 maszyn pozostaje wyłączonych z eksploatacji z powodu konieczności aktualizacji systemu. Zdecydowana większość samolotów tego typu przeszła już niezbędne modyfikacje od piątku, kiedy to publicznie ogłoszono istnienie problemu.

Problem nie dotyczy polskiego LOT-u

Źródła branżowe podały, że polskie linie lotnicze LOT nie posiadają w swojej flocie samolotów, których dotyczył problem z oprogramowaniem. Oznacza to, że pasażerowie LOT-u mogą czuć się bezpiecznie i nie muszą obawiać się zakłóceń w podróży związanych z tą usterką.

