Ważą się losy kredytobiorców. Kluczowa decyzja RPP w sprawie stóp procentowych już wkrótce

WIBOR maleje, ale raty spadną dopiero za trzy miesiące

Chociaż podwyżki stóp procentowych wyhamowały, to jednak w ostatnich miesiącach rósł WIBOR-3 mies. i 6 mies. A to on decyduje ostatecznie o korekcie rat kredytów w dół bądź w górę. Teraz zaczął spadać i jak zapowiadają ekonomiści za kwartał lub pół roku, w zależności od tego w jakim cyklu aktualizowany jest nasz kredyt, raty powinny spadać.

Jak wyjaśnia Bartosz Turek główny analityk HRE Investments, na radosną nowinę ws. obniżki rat, przyjdzie kredytobiorcom jeszcze poczekać przynajmniej do marca 2023 r.

Choć aktualnie WIBOR spada, to raty w grudniu mogą jeszcze wzrosnąć. Dlaczego?

-Jeśli bank aktualizuje nam tę stawkę co trzy miesiące i ta aktualizacja przypada akurat na grudzień, to niestety może się okazać, że i tak czeka nas podwyżka raty. Wszystko dlatego, że na początku września WIBOR 3M był notowany na poziomie 7,15 proc., a w notowaniu z 2 grudnia widzimy wciąż trochę wyższy poziom: 7,24 proc.- wyjaśnia Turek z HRE Investments.

Jak dodaje w rozmowie z Super Biznesem, Marcin Mazurek główny ekonomista mBanku, dopiero gdy stopy procentowe będą obniżane istnieje szansa, że raty kredytów zostaną realnie obniżane.

Analitycy przewidują na podstawie notowania kontraktów FRA (kontrakt na przyszłą stopę procentową), że stopy procentowe zaczną spadać w IV kw. 2023 r., a w marcu 2024 r. WIBOR 3M będzie wynosił już tylko 5,56 proc. Jak ocenia Jarosław Sadowski główny analityk Expander, to oczywiście wciąż dużo więcej niż 0,21 proc. w 2021 roku , przed podwyżkami stóp procentowych, ale jednocześnie znacznie mniej niż obecnie (7,24 proc.).

Będzie podwyżka stóp procentowych? Jaką decyzję podejmie Rada Polityki Pieniężnej 7 grudnia 2022?

W dużej mierze decyzja Rady Polityki Pieniężnej uzależniona jest od aktualnych odczytów inflacji. Główny ekonomista mBanku, w rozmowie z Super Biznesem przyznaje, że krótkoterminowe prognozy inflacji są nawet lepsze niż oczekiwali analitycy NBP.

Większego fermentu w RPP można się spodziewać na początku roku - mów Mazurek z mBanku.

-To będzie okres, w którym zaskakiwać mogą płace i kiedy zobaczyć możemy finalną rundę prób przerzucania kosztów energii na konsumentów przez firmy. To będzie też moment, w którym inflacja skokowo wzrośnie w związku z podwyżkami cen energii i wycofaniem tarczy paliwowej. Zobaczymy jak zareagują na to oczekiwania inflacyjne - mówi w rozmowie z Super Biznesem główny ekonomista z mBanku i dodaje, że można śmiało zakładać, że RPP w grudniu nic nie zrobi (stopy bez zmian). Scenariusz makroekonomiczny układa się po myśli RPP. Hamowanie PKB nabiera tempa i dodatkowo struktura wzrostu przesunęła się na wyraźnie dezinflacyjną (wyraźne hamowanie inflacji).

Turek z HRE Investments, przychyla się do tej prognozy i jest zdania, że 7 grudnia RPP nie podniesie stóp procentowych, w obecnym otoczeniu ekonomicznym.

-Publiczne wypowiedzi większości członków Rady, które sugerują, że choć gremium to nie wyklucza potrzeby dalszych podwyżek stóp procentowych, to jednak najpierw trzeba poczekać na efekty dotychczasowego wyraźnego zacieśnienia polityki monetarnej, a dopiero potem rozważyć kolejne ruchy i to z zachowaniem ostrożności, aby nie powodować nadmiernych kosztów społecznych (np. pogorszenia sytuacji na rynku pracy). Są to informacje pozytywne z punktu widzenia posiadaczy kredytów- ocenia główny analityk HRE Investments w rozmowie z Super Biznesem.

Również Jarosław Sadowski główny analityk Expandera twierdzi w rozmowie z Super Biznesem, że RPP nie podniesie stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu.

-Niestety raty kredytów hipotecznych i tak wzrosną. Stanie się tak dlatego, że ich oprocentowanie jest aktualizowane co 3 lub 6 miesięcy. Kilka miesięcy stawki WIBOR były dużo niższe niż obecnie. W przypadku kredytu na 300 000 zł na 25 lat, udzielonego w czerwcu 2021 r., jeśli oprocentowanie jest aktualizowane co 3 miesiące, to rata wzrośnie z 2 552 zł (przez ostatnie 3 miesiące) do 2 573 zł. Dla porównania początkowa rata takiego kredytu wynosiła 1 334 zł. Jeśli oprocentowanie jest aktualizowane co 6 miesięcy, to rata wzrośnie z 2 483 zł (przez ostatnie 6 miesięcy) do 2 605 zł. W tym przypadku początkowa rata wynosiła 1 340 zł.-wylicza dla Super Biznesu, Sadowski z Expandera.

