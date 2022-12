Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Podatek od nieruchomości. Miasta podjęły uchwały dot. wysokości danin

"Każdego roku w ostatnim kwartale powraca temat podatków od nieruchomości. Dzieje się tak dlatego, że październik i listopad to w większości przypadków miesiące, w których rady gmin podejmują uchwały na temat wysokości tych danin. Choć niektóre robią to wcześniej, to pełen obraz uzyskujemy dopiero pod koniec roku" - informuje HRE Investments cytowane przez Business Insider.

Gminy podejmują swoje decyzje z uwzględnieniem maksymalnych dozwolonych prawem stawek podatków od nieruchomości - te z kolei zmieniają się w Polsce każdego roku. Górne granice ustalane są przez Ministerstwo Finansów. Resort opiera się o publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczące inflacji.

Wysokość podatku od nieruchomości. Ile zapłacimy za metr mieszkania?

Jak podkreślają analitycy HRE Investments tegoroczne wyliczenia umożliwiły MF podniesienie maksymalnych stawek podatku o 11,8 proc. Przykładowo za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w przyszłym roku podatnicy zapłacą maksymalnie 1,16 zł. Za pozostałe grunty będzie to natomiast 0,61 zł. Ta niższa stawka dotyczy też działek pod domami jednorodzinnymi czy blokami mieszkalnymi - informuje Business Insider.

Jak przytacza "BI" w 2023 roku za metr budynku mieszkalnego zapłacimy nie więcej niż złotówkę podatku. W porównaniu do 2022 r. stawka wzrośnie więc o 11 gr. W przypadku budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą zmiana będzie wynosić ponad 3 zł i nie może przekroczyć 28,78 zł.

Mieszkańcy tych miast są w najgorszej sytuacji

Analitycy HRE Investments zwrócili uwagę na zgodność samorządów w kwestii podatków od nieruchomości. Wszystkie miasta wojewódzkie podwyższyły w 2023 r. stawki podatków - większość tych samorządów stosować będzie stawki maksymalne.

W Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku i Olsztynie zapadły decyzje o wykorzystaniu wszystkich maksymalnych stawek zatwierdzonych przez resort finansów.

