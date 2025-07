Trump informuje o cłach

Donald Trump zapowiedział, że jego administracja zacznie wysyłać pisma do rządów innych państw, informujące o wysokości taryf celnych, jakie Stany Zjednoczone nałożą na ich eksport.

Przed odlotem do stanu Iowa, Donald Trump powiedział dziennikarzom, że USA zacznie "wysyłać listy (...) może 10 dziennie, do różnych krajów, o tym, ile będą płacić, by móc robić interesy z USA".

Prezydent Trump powiadomił również, że zamierza podpisać kilka porozumień handlowych, jednak nie ujawnił szczegółów.

Układ z Wietnamem

W środę Trump poinformował o zawarciu układu handlowego z Wietnamem. Było to trzecie porozumienie tego typu ogłoszone przez administrację USA od 2 kwietnia, gdy Trump ogłosił nałożenie tzw. ceł wzajemnych na kilkadziesiąt państw i Unię Europejską. Wcześniej uzgodniono wstępne warunki porozumienia USA z Wielką Brytanią i Chinami.

Co z zawieszeniem ceł?

9 lipca upływa 90-dniowe zawieszenie tych ceł. Wbrew swoim wcześniejszym wypowiedziom Trump w środę powiedział, że nie rozważa przedłużenia tego terminu.

Decyzja Donalda Trumpa o wznowieniu wysyłki listów z informacją o wysokości ceł wywołała niepokój na rynkach światowych. Eksperci przewidują, że może to doprowadzić do eskalacji napięć handlowych i negatywnie wpłynąć na globalny wzrost gospodarczy.

Zapowiedź Trumpa stawia pod znakiem zapytania przyszłość porozumień handlowych, które USA zawarły z innymi państwami.

PTNW IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.