Truskawkowe e-papierosy odchodzą do historii. Komisja sejmowa zdecydowała

Za przyjęciem projektu, którego celem jest wykonanie unijnej dyrektywy, było 17 członków komisji, dwie osoby były przeciw i tyle samo wstrzymało się od głosu. Do projektu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia nie wprowadzono żadnych zmian.

Wiceszef resortu Wojciech Konieczny wyjaśnił posłom, że przewidziany w przepisach dziewięciomiesięczny okres przejściowy dla producentów i sprzedających podgrzewane wyroby tytoniowe z aromatem wynika z tego, że Biuro do spraw Substancji Chemicznych ma sześć miesięcy na wydanie opinii w sprawie produktu zgłoszonego do sprzedaży.

"Zaproponowane 9 miesięcy okresu przejściowego zapewni, że producenci będą w stanie wypełnić wymogi wymienionej procedury zgłoszenia nowych nowatorskich wyrobów tytoniowych" - tłumaczył Konieczny.

Autorzy projektu w uzasadnieniu napisali, że zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w ostatnich latach wielkość sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych wzrosła o 2009 proc., natomiast całkowita wielkość ich udziału w rynku wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej kształtuje się obecnie na poziomie 3,33 proc.

"W związku z tym należy podzielić stanowisko Komisji Europejskiej wskazujące na pojawienie się +istotnej zmiany okoliczności+, wymuszającej przyjęcie odpowiedniego aktu delegowanego na poziomie całej Unii Europejskiej mającego na celu zniesienie zwolnienia z zakazu stosowania aromatów charakterystycznych w podgrzewanych wyrobach tytoniowych" - brzmi jego fragment.

Od chwili pojawienia się na rynku jednorazowe e-papierosy cieszą się ogromną popularnością wśród młodych osób. „Znacząca liczba użytkowników zadeklarowała pierwsze ich użycie w wieku poniżej 18 lat. Jest to poważny problem zdrowia publicznego (…)” - podkreślił Andrzej Parafianowicz.

Udokumentowane w trakcie różnych badań klinicznych skutki palenia e-papierosów obejmują m.in.: EVALI (czyli ostre uszkodzenie płuc wywołane e-papierosami), trwałe uszkodzenie płuc, krwawienie do pęcherzyków płucnych, zarostowe zapalenie oskrzelików (patologiczny stan zapalny powodujący zwłóknienie oskrzelików, co prowadzi do nieodwracalnego ograniczenia przepływu powietrza w płucach), zmiany w ważnych procesach biologicznych, takich jak fagocytoza, metabolizm lipidów i aktywność cytokin w drogach oddechowych i przestrzeniach pęcherzykowych, upośledzenie funkcji samooczyszczającej układu oddechowego, rozpad pęcherzyków płucnych i zwężenie dróg oddechowych, większe ryzyko zachorowania na raka dróg moczowych.

- (…) powszechną praktyką jest niepodawanie przez producentów/sprzedawców płynów do e-papierosów składów produktów, a tym bardziej stężenia poszczególnych substancji” - zaznaczył Parafianowicz.

Chiny, odpowiadające za 90-95 proc. światowej produkcji e-papierosów, zakazały sprzedaży „jednorazówek”, motywując to troską o zdrowie osób niepełnoletnich oraz brakiem badań dotyczących skutków inhalacji substancji zawartych w płynach do tych urządzeń.

