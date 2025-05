Trzaskowski vs. Nawrocki. Euro w Polsce, 800 plus, emerytury i podatki. Co obiecują kandydaci?

Komputer kwantowy i CPK: Jak Nawrocki i Trzaskowski manipulują faktami?

Przed decydującą drugą turą wyborów, portal XYZ wziął pod lupę kampanie Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Czy obaj kandydaci grają fair? Analiza faktów ujawnia, że zarówno Trzaskowski, jak i Nawrocki, dopuszczają się manipulacji i mijają się z prawdą, aby zdobyć poparcie wyborców. Od obietnic dotyczących mieszkań po kwestie związane z bezpieczeństwem. Oto one.

Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta, atakował rząd Donalda Tuska za wstrzymanie finansowania komputera kwantowego dla Politechniki Poznańskiej. Nawrocki twierdził, że rząd Tuska "zabrał 200 mln zł Politechnice Poznańskiej na prace nad komputerem kwantowym", blokując tym samym polską rewolucję technologiczną. Jak informuje portal XYZ, powołując się na publikację w „DGP”, w rzeczywistości Politechnika Poznańska otrzymała już wcześniej 120 mln zł na ten projekt.

Według „DGP”, uczelnia wystąpiła o dodatkowe 200 mln zł bez przedstawienia szczegółów inwestycji. Biuro prawne resortu nauki uznało, że przyznanie kolejnych środków bez rozpoczęcia inwestycji mogłoby narazić ministerstwo na zarzuty o niegospodarność. Informację tę potwierdził również Marek Gzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z kolei Rafał Trzaskowski, krytykując inwestycje rządu PiS, używał sformułowania, że "CPK w wersji PiS to było paru gości, którzy brali miliony za pilnowanie pola". Portal XYZ podkreśla, że to manipulacja. W rzeczywistości, jak wynika z "Podsumowania postępów w realizacji Programu CPK 2017-2023", w tym okresie wykupiono grunty, uzyskano decyzje środowiskowe i promesę Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przygotowano projekt koncepcyjny dworca i terminala, wybrano partnera strategicznego lotniska oraz zatwierdzono Plan Generalny lotniska do 2060 roku.

Centra Integracji Cudzoziemców i walka z rakiem: Kto kłamie, a kto przypisuje sobie zasługi?

Karol Nawrocki wielokrotnie powtarzał nieprawdziwe informacje o Centrach Integracji Cudzoziemców (CIC), sugerując, że są to "apartamenty dla nielegalnych migrantów". Nawrocki twierdził, że rząd Donalda Tuska buduje "Centra Integracji dla Cudzoziemców", które zagrażają bezpieczeństwu. Portal XYZ wyjaśnia, że CIC to projekt pilotażowy, który ruszył jeszcze za rządów PiS i jest kontynuowany przez obecny rząd.

Według portalu XYZ, Centra Integracji Cudzoziemców to punkty informacyjno-usługowe, a nie miejsca zakwaterowania. Migranci mogą tam uzyskać pomoc prawną lub skorzystać z lekcji języka polskiego. Informacje te potwierdza serwis Demagog.

Z kolei Rafał Trzaskowski chwalił się pozyskaniem 200 mln zł z funduszy unijnych na walkę z rakiem. Trzaskowski podczas debaty w TVP stwierdził, że "pozyskał 200 mln zł z funduszy unijnych, żeby walczyć z rakiem". Jak zauważa portal XYZ, cztery warszawskie szpitale otrzymają 216 mln zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy na opiekę onkologiczną. Jednak o finansowanie wnioskowały same szpitale, a nie prezydent miasta.

Rekruci do wojska i mieszkania: Jak kandydaci naginają rzeczywistość?

Karol Nawrocki podczas spotkań z wyborcami przekonywał, że liczba rekrutów do Wojska Polskiego spadła trzykrotnie w ciągu jednego roku. Nawrocki twierdził, że "trzykrotnie zmalała liczba rekrutów do Wojska Polskiego i do Wojsk Obrony Terytorialnej". Portal XYZ, powołując się na dane MON, podaje, że w rzeczywistości spadek wyniósł 23 proc. w stosunku do ostatniego roku rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Według portalu XYZ, liczba rekrutów w 2024 roku wyniosła 19,4 tys., podczas gdy w 2023 roku było ich 25,2 tys. Warto zauważyć, że w pierwszym pełnym roku rządów Donalda Tuska liczba rekrutów wzrosła o ponad 40 proc. w stosunku do 2022 roku.

Rafał Trzaskowski, zwracając się do młodych wyborców, chwalił się liczbą wybudowanych mieszkań w Warszawie. Trzaskowski mówił o "14 tys. nowych mieszkań udało się udostępnić, z czego 2 tys. nowo wybudowanych". Portal XYZ, analizując raporty o stanie miasta i dane przedstawione przez zastępczynię prezydenta Warszawy, wyliczył, że w latach 2018–2025 w stolicy wybudowano 1 465 mieszkań.

Portal XYZ informuje, że Rafał Trzaskowski zawyżył liczbę wybudowanych mieszkań o ok. 25 proc. Dodatkowo, Trzaskowski stwierdził, że "Warszawa wybudowała prawie tyle mieszkań, co PiS przez osiem lat przez te swoje programy". To również nieprawda, ponieważ w ramach programu Mieszkanie+ wybudowano 16 784 mieszkań do 31 maja 2023 roku.