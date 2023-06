i Autor: Shutterstock

Wysoki mandat

Trzaśniesz drzwiami i zapłacisz nawet 350 zł mandatu!

Sytuacja związana z mandatami za trzaskanie drzwiami ma miejsce w Niemczech. I mimo, że może się to wydawać kuriozalne, to rzeczywiście tak jest. Jednakże, nie dotyczą one takiego zachowania w sensie dosłownym, ponieważ jest to jedna z czynności objętych konkretnym paragrafem.