13. emerytura 2025. ZUS rusza z wypłatami "trzynastek"

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. ZUS podkreśla, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby ją otrzymać – ZUS/ inny płatnik przyznaje to świadczenie z urzędu. Wysokość trzynastej emerytury, ani prawo do niej nie są uzależnione od dochodu. Od kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane żadne potrącenia ani egzekucje. Trzynastka przychodzi na konto bankowe seniora lub zostaje przyniesiona przez listonosza wraz z kwietniową standardową emeryturą.

Kto otrzyma trzynastkę z ZUS?

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 marca bieżącego roku mają prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych. Należą do nich: emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa), renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa), renta szkoleniowa, renta socjalna, renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa), rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Zasady dotyczące rent rodzinnych i prawa do co najmniej dwóch świadczeń

Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura - bez względu na liczbę osób uprawnionych do tej renty. Trzynastkę dzieli się pomiędzy wszystkie osoby uprawnione do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na dzień 31 marca bieżącego roku.

Osobom, które mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową, również przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy emerytalno-rentowe, trzynastą emeryturę wypłaci ZUS.

