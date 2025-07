Turystyczny niezbędnik w ofercie Biedronki. Akcesoria survivalowe już za 9,99 zł!

Lato to idealny czas na aktywny wypoczynek! Biedronka wychodzi naprzeciw miłośnikom przygód i przygotowała specjalną ofertę produktów, które uprzyjemnią każdy wyjazd. Od 7 do 19 lipca w sklepach sieci znajdziesz wszystko, co niezbędne na udany piknik, biwak czy górską wędrówkę – od plecaków i powerbanków po hamaki i akcesoria turystyczne.