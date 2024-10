i Autor: Shutterstock, PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS, PAP/Wojtek Jargiło, AP Photo/Mark Schiefelbein

Rok rządów koalicji

Tusk oszukał wyborców? Przez rok nie spełnił prawie żadnej obietnicy wyborczej

Po roku rządów okazało się, że rząd koalicyjny nie spełnił prawie żadnej obietnicy wyborczej. Przypomnijmy, że sztandarowe obietnice to: obniżenie składki zdrowotnej, wprowadzenie kredytu 0 proc., obniżenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Nie udało się także podwyższyć zasiłku pogrzebowego, zlikwidować Funduszu Kościelnego, ani nie udało przywrócić niedziel handlowych. Udało się jedynie wprowadzić mocno okrojone babciowe. Z innych zmian, które oczekiwali wyborcy po koalicji to liberalizacja prawa aborcyjnego czy reforma sądownictwa.