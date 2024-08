TVP z większym sukcesem na igrzyskach niż sportowcy. Zarobili fortunę

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Rekordowe wyniki oglądalności i rekordowe przychody dla TVP za transmisję Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Jak podało TVP w komunikacie, pod kątem przychodów stacja pobiła ostatnimi Igrzyskami Olimpijskimi rekordy przychodów, przebito nie tylko poprzednie letnie igrzyska, ale także dochody z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, czy Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Dziesięcioma największymi reklamodawcami były podmioty takie jak Orlen, PGE, Allegro, Unilever, DNP (Dolina Noteci), Orange, Maspex, Jeronimo Martins (Biedronka), New Balance, czy Media Expert.

We wszystkich stacjach Telewizji Polskiej (TVP1, TVP2 i TVP Sport) transmisje zobaczyło 26,3 mln Polaków. To wzrost niemal o połowę (dokładnie 49 proc.) niż w trakcie poprzednich letnich igrzysk w Tokio w 2021 roku. Warto jednak podkreślić, że podczas igrzysk w Japonii transmisje były głównie w nocy i rano, a teraz od rana do wieczora.

Polac najchętniej oglądali siatkówkę. Oprócz telewizji, popularnością cieszyły się transmisje online

Jak piszą Wirtualnemedia.pl, najwięcej osób przed telewizorami (i transmisjami online) gromadziła siatkówka, zaś finał Polska - Francja obejrzało 4,9 mln widzów (51 proc. udziału w rynku). TVP podaje również, że ze 100 najlepiej oglądalnych transmisji, aż 88 miało miejsce w TVP (12 w Eurosporcie).

Z kolei darmowe transmisje na żywo przyciągnęły 3,1 mln widzów, najchętniej oglądali zawody w aplikacji TVP Sport, ale popularnością cieszyły się także TVP VOD i TVP Go.

- Igrzyska olimpijskie były dla nas sporym sukcesem. Dzięki współpracy z TVP Sport stworzyliśmy przestrzeń dla naszych partnerów, w których ich marki były doskonale wyeksponowane. Nasi partnerzy chętnie korzystali zarówno ze sponsoringu, jak i z reklamy w telewizji linearnej jak z reklamy online. Na sukces znakomity wpływ miały wysokie poziomy widowni, które budowane były konkurencji do stacji komercyjnych - powiedział cytowany przez Wirtualne Media Marcin Gudowicz, dyrektor biura reklamy i marketingu TVP.