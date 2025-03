i Autor: Shutterstock

Tradycyjne smaki

Tydzień Regionalny w Lidlu: polskie smaki z rabatem 20 proc. dla posiadaczy aplikacji

Sieć sklepów Lidl Polska rozpoczęła 17 marca specjalną akcję promocyjną pod nazwą "Tydzień Regionalny", która potrwa do 19 marca. W ramach tej inicjatywy klienci mogą nabyć produkty marek Regionalne Szlaki i Regionalne Polskie Szlaki z rabatem 20 proc. przy użyciu aplikacji Lidl Plus. To doskonała okazja, by odkryć lub powrócić do smaków charakterystycznych dla różnych regionów Polski.