Tyle lokale w Warszawie zarobiły na Taylor Swift. O ile wzrosły ceny?

Ile zarobili restauratorzy na koncercie Taylor Swift w Warszawie

Koncerty Taylor Swift w Warszawie za nami. Przed wydarzeniem szacowano, że do stolicy Polski przybędą tysiące fanów artystki. Spodziewano się, że restauratorzy w tym czasie zarobią blisko 200 mln zł. Dziś już wiadomo, o ile wzrosły zyski warszawskich restauracji, barów, kawiarni od 1 do 4 sierpnia 2024 roku, czyli wtedy, kiedy obywały się koncerty Taylor Swift w Warszawie. Serwis dlahandlu.pl podaje, że ruch wokół punktów HoReCa w Warszawie w dniach 1-4 sierpnia br. wzrósł średnio o 18,41% względem wszystkich weekendów lipca tego roku (od czwartku do niedzieli). Z cytowanego przez serwis badania firmy dataplace.ai wynika, że największą zmianę ruchu w stosunku do weekendów w lipcu zaobserwowano na ulicy Francuskiej w Warszawie (wzrost o 68,66%). Dużo zyskały w tym czasie również ulica Poznańska (wzrost o 38,57%), Elektrownia Powiśle (wzrost o 22,7%), Fabryka Norblina (wzrost o 17,97%). Wiadomo też, skąd przyjechali do Warszawy fani Taylor Swift. Przytoczone już badanie wskazało, że uczestnicy koncertów przybili z następujących powiatów: Warszawa – 41,56%, Kraków - 8,31%, Wrocław - 4,97%, poznański - 4,61%, wołomiński - 2,70%, Gdańsk - 2,68%.

Co daje Taylor Swift

Dla porównania brytyjskie media informowały o tym, że wpływ z ośmiu londyńskich koncertów Taylor Swift miały przynieść brytyjskiej gospodarce zyski rzędu 1 mld funtów.

Eksperci wyliczają, że że turysta przyjeżdżający na takie koncerty gwiazd światowej sławy jak np. koncerty Taylor Swift, zostawia w danym mieście, do którego przyjeżdża około 1000 euro, czyli ponad 4 tys. zł.

Taylor Alison Swift (ur. 13 grudnia 1989 w Reading) to amerykańska piosenkarka, kompozytorka, producentka muzyczna, multiinstrumentalistka, autorka tekstów i aktorka. Jest uwielbiana przez młodzież i dla wielu stanowi wzór do naśladowania. Jej koncerty ściągają tłumy. Jeden koncert ma przynosić artystce zarobki rzędu 12 mln dolarów.