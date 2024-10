Tyle Niemcy zarabiają “na rękę”. Zaskakujące kwoty. Ile zarabia klasa średnia w Niemczech?

Zarobki w Niemczech. Tyle musisz zarabiać, aby znaleźć się w klasie średniej

W Niemczech mediana rocznych zarobków brutto za 2023 roku wyniosła 43 842 euro, czyli średnio 3653,5 euro miesięcznie (ok. 15800 zł), czyli nieco ponad dwa razy tyle ile mediana zarobków w Polsce. W Niemczech najniższa stawka godzinowa to 12,41 euro, czyli przy 168-godzinowym miesiącu pracy, to 2084,44 euro (ok. 9011,117 zł). Płaca minimalna w Niemczech jest więc większa niż średnia krajowa w Polsce.

Portal money.pl przytacza dane Instytutu Badań Gospodarczych w Kolonii, który sugeruje jednak bardziej złożoną klasyfikację dochodów. Aby ktoś mógł się uważać za członka klasy średniej, samotne osoby powinny zarabiać od 1 496 do 2 804 euro netto na miesiąc.

Portal podaje przykładowe kategorie zarobków:

niższa klasa średnia: 1121-1495 euro netto,

klasa średnia: 1496-2804 euro netto,

wyższe zarobki: 2805-4673 euro netto,

dochody stosunkowo wysokie: powyżej 4673 euro netto

Portal zaznacza, że zarobki w Niemczech zależą od różnych czynników m.in od regionu czy doświadczenia zawodowego czy wykształcenia.

Takie są zarobki w Niemczech:

Lekarz 7896 euro z wyższym wykształceniem (wszyscy lekarze muszą je mieć)

Bankowość, finanse, ubezpieczenia 4333 euro przy braku wykształcenia, 5458 euro z wyższym wykształceniem

Inżynieria 4166 euro przy braku wykształcenia, 5250 euro z wyższym wykształceniem

IT 4166 euro przy braku wykształcenia, 5125 euro z wyższym wykształceniem

Consulting 4166 euro przy braku wykształcenia, 4833 euro z wyższym wykształceniem

Logistyka 3083 euro przy braku wykształcenia, 4625 euro z wyższym wykształceniem

Marketing i PR 3750 euro przy braku wykształcenia, 4438 euro z wyższym wykształceniem

Dystrybucja i sprzedaż 3396 euro przy braku wykształcenia, 4354 euro z wyższym wykształceniem

Kadry i HR 3604 euro przy braku wykształcenia, 4271 euro z wyższym wykształceniem

Hurt i detal 2917 euro przy braku wykształcenia, 4167 euro z wyższym wykształceniem

Zdrowie i sprawy społeczne 3208 euro przy braku wykształcenia, 3750 euro z wyższym wykształceniem

Rzemiosło 3333 euro przy braku wykształcenia, 3563 euro z wyższym wykształceniem

Gastronomia i hotelarstwo 2917 euro przy braku wykształcenia, 3333 euro z wyższym wykształceniem

Kwestią zarobków w Niemczech zajęli się też specjaliści z Cinkciarz.pl. Zgodnie z danymi przekazywanymi przez portal Bankier.pl, średnie wynagrodzenie w 2023 roku w różnych branżach prezentowało się następująco:

sektor finansowy: 4500 euro (ok. 19 395 zł)

usługi: 3000 euro (ok.12 929 zł)

sektor produkcyjny: 3500 euro (ok. 15 085 zł)

branża technologiczna: 5000 euro (ok. 21 552 zł)

edukacja: 3200 euro (ok. 13 791 zł)

sektor farmaceutyczny: 5100 euro (ok. 21 983 zł)

Money.pl informuje, że "jednym ze sposobów określenia klasy średniej jest mediana wynagrodzeń, czyli kwota, którą zarabia połowa pracowników, podczas gdy reszta zarabia więcej".

Portal zauważa przy tym, że "badania wskazują, że ostatnia mediana wynagrodzeń była na poziomie około 82 proc. średniej płacy.

W Polsce oznacza to, że osoba otrzymująca około 6800 zł brutto znajduje się w kręgu klasy średniej". Money.pl zwraca uwagę, że "OECD natomiast proponuje inne podejście. Według tej organizacji, klasy średniej należą gospodarstwa, które zarabiają od 75 do 200 proc. mediany wynagrodzeń. W Polsce oznacza to zakres od 5100 do 13 600 zł brutto".

