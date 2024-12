Tyle subwencji powinno otrzymać PiS. Kaczyński czeka na ostateczną decyzję

Ministerstwo Finansów szykuje przelew. PiS czeka na werdykt Sądu Najwyższego

Jak informuje money.pl, "choć decyzji SN jeszcze nie ma, to resort finansów szykuje się do wypłat na podstawie wcześniej otrzymanych z Państwowej Komisji Wyborczej dokumentów". "Ministerstwo Finansów, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, działa na podstawie potwierdzeń, uchwał i informacji z PKW" - dodaje resort.

Jak informowaliśmy w "SE" dotacja dla PiS (prawie 38 mln zł) została pomniejszona o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 mln zł. Ta suma została odliczona i od dotacji, i od subwencji. Ta ostatnia została zmniejszona więc z niemal 26 mln zł rocznie do 15,1 mln zł, co oznacza, że kwartalna rata spadła do 3,7 mln zł, co miało wpływ na płatności z całego roku. Na ta decyzję PiS złożył skargę, którą Sąd Najwyższy rozpatrzy 11 grudnia.

Według money.pl, resort finansów uznał, że ponieważ w dwóch pierwszych ratach wypłacił niemal 13 mln zł, to nadpłacił zredukowaną subwencję także za III kwartał, dlatego w październiku nie wysłał przelewu dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast w czwartym kwartale wyśle pozostałe do wypłaty 2,1 mln zł.

PiS może nie dostać pieniędzy przez 3 lata

Z kolei 18 listopada PKW odrzuciła sprawozdanie roczne PiS o źródłach pozyskania środków finansowych w 2023 r. Powodem tej decyzji było właśnie finansowanie Komitetu Wyborczego PiS w wyborach parlamentarnych z października 2023 r. Na skutek odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego PiS może stracić prawo do subwencji na trzy lata.

Resort finansów wyjaśnia - portalowi - "że na termin utraty prawa do subwencji dla partii PiS ma kluczowe znaczenie data, kiedy nastąpi ewentualne oddalenie skargi przez Sąd Najwyższy".

Jak komentuje - w rozmowie z money.pl - dr Anna Frydrych-Depka, adiunkt w katedrze prawa konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, "nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w kwestiach sądowej kontroli procesu wyborczego siedzimy na tykającej bombie".

Frydrych-Depka zauważa, żenie byłam skłonna wierzyć, że to Państwowa Komisja Wyborcza podpali jeden z wielu jej lontów, chcąc uniknąć konieczności wynikającej z treści art. 144 par 7 Kodeksu wyborczego (przyjęcia sprawozdania finansowego komitetu Prawa i Sprawiedliwości) w razie uznania złożonej skargi za zasadną przez sąd.

Wypłata IV raty subwencji dla partii politycznych za rok 2024 nastąpi w terminie do 30 stycznia 2025 r.