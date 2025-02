Tyle wierni dają na tacę. Proboszcz podał kwoty

Ile wierni dają na tacę?

Proboszcz parafii Świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi podaje na bieżąco dane o przychodach i wydatkach. Parafia liczy ok. 15 300 mieszkańców. W każdą niedzielę księża odprawiają pięć mszy świętych. Proboszczem parafii jest ks. Andrzej Michalak, mianowany na to stanowisko w lipcu 2023 r.W jednym z ostatnich wpisów w mediach społecznościowych proboszcz podał kwoty zebrane co niedzielę na tacę.

Z racji początku miesiąca podajemy sprawozdanie finansowe parafii za miesiąc styczeń 2025 r. taca (1 stycznia): 5786,01 zł, taca (5 stycznia): 5956,31 zł, taca na misje (6 stycznia): 5733,84 zł, taca (12 stycznia): 5641,76 zł, taca (19 stycznia): 5890,16 zł, taca (26 stycznia): 5819,62 zł - czytamy we wpisie

W sumie księża zebrali w styczniu z samych tac ponad 34 tys. złotych. Do przychodu parafii wliczają się również: dochód z budynku biurowego (najemcy) + anteny na wieży: 16354 zł, oraz ofiary wpłacone na konto lub złożone osobiście: 2250 zł (za styczeń).

Jakie są wydatki parafii?

Proboszcz podał też styczniowe wydatki parafii takie jak: pracownicy 19 tys. zł, rachunki za gaz 6770 zł, woda: 1338 zł, internet i telefon: 113 zł, ochrona: 192 zł, Toya: 435 zł, podstopnica betonowa: 3444 zł, wymiana instalacji grzewczej w kaplicy: 14175 zł, drabina: 850 zł, rekolekcje dla młodzieży "Talitha kum": 3 tys. zł, obrazki kolędowe, listy: 1650 zł i inne razem (m.in. środki czyszczące, spożywcze): 2585 zł

Łącznie parafia Św. Franciszka z Asyżu w Łodzi zebrała w styczniu 56859,86 zł, a wydała 52214 zł.

