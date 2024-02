Tysiące ukraińskich lekarzy i pielęgniarek zacznie leczyć w Polsce

Kapsułki do zmywarek za darmo! Jak skorzystać z promocji w Biedronce?

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 3 930 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje na Ukrainie, otrzymało pozytywną decyzję w związku ze złożeniem wniosku o umożliwienie pracy na terytorium Polski po lutym 2022 roku.

Z tego 3 606 to liczba lekarzy i lekarzy dentystów, którzy otrzymali pozytywne decyzje według procedury art. 61 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 237 lekarzy i lekarzy dentystów otrzymało pozytywne decyzje według procedury na czas i miejsce, a 87 lekarzy i lekarzy dentystów według procedury warunkowe Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ).

Jednocześnie resort zaznaczył, że do jego zadań należy wydawanie decyzji, która stanowi podstawę do ubiegania się w Naczelnej Izbie Lekarskiej o PWZ, które to umożliwia podjęcie pracy w Polsce.

Jak obcokrajowcy mogą zostać lekarzami w Polsce

MZ przypomniało, że cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE okręgowa rada lekarska, na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia, przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (art. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania wskazane w tej decyzji (ust. 2a, 2e) lub warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty (ust.9, warunkowe prawo dotyczy okresu w którym obowiązuje stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

Warunkowe prawo wykonywania zawodu, które dotyczy tylko obywateli Ukrainy, można otrzymać decyzją według procedury zawartej w art. 61 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Resort wyjaśnił, że lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał PWZ na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym, wykonuje świadczenia zdrowotne przez okres 1 roku pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny wyznaczonego przez kierownika podmiotu.

Niemal 2 tys. pielęgniarek i położnych z Ukrainy

Ministerstwo Zdrowia przekazało również, że od 24 lutego 2022 r. szef resortu wydał 1978 pozytywnych decyzji pielęgniarkom i położnym z Ukrainy, z czego 77 w procedurze na określony zakres czynności, czas i miejsce (75 pielęgniarek i 2 położne) oraz 1 901 w procedurze o warunkowe PWZ (1 649 pielęgniarek i 252 położne).

Resort wyjaśnił, że pielęgniarka lub położna, która otrzymuje decyzję w trybie na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, wykonuje zawód przez okres roku pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej wyznaczonej przez kierownika podmiotu.

Natomiast w trybie warunkowego prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej - pielęgniarka lub położna może otrzymać pozwolenie na samodzielne wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej w podmiocie leczniczym na okres 5 lat, z zastrzeżeniem, że przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia wykonywać będzie zawód pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnia wymóg posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

W przypadku osoby, która nie spełnia takich wymogów, otrzymuje ona pozwolenia na wykonywanie zawodu pod nadzorem innej pielęgniarki lub położne przez cały okres zatrudnienia – 5 lat.

