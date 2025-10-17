Komisja Europejska analizuje możliwość uzależnienia wypłat z budżetu UE od reform systemów emerytalnych w krajach członkowskich

Państwa, które zignorują zalecenia Brukseli, mogą nie otrzymać pełnej kwoty z siedmioletniego budżetu począwszy od 2028 roku

UE zmaga się z trzema wyzwaniami: wysokim zadłużeniem publicznym, starzejącym się społeczeństwem oraz spadającym wskaźnikiem urodzeń

Bruksela zapewnia, że nie będzie narzucać wieku emerytalnego ani wysokości świadczeń, ale skupi się na zachęcaniu do oszczędzania na emeryturę

Bruksela bada możliwość reform systemów emerytalnych

Według informacji portalu Politico, organy legislacyjne Unii Europejskiej odpowiedzialne za gospodarkę i finanse prowadzą analizy dotyczące wzmocnienia podupadających państwowych systemów emerytalnych. O sprawie poinformowało trzech wysokiej rangi unijnych urzędników.

Komisja Europejska rozważa nowatorskie podejście do kolejnego budżetu UE. Wypłaty z puli funduszy unijnych wynoszącej 2 biliony euro mogłyby być uzależnione od przeprowadzenia odpowiednich reform emerytalnych w poszczególnych krajach członkowskich. To odpowiedź na rosnące obawy przed kryzysem fiskalnym wywołanym zmianami demograficznymi.

Reforma emerytalna warunkiem otrzymania pełnych funduszy z UE

Mechanizm, który rozważa Bruksela, przewiduje konkretne konsekwencje dla państw ignorujących zalecenia dotyczące polityki emerytalnej. Kraje członkowskie, które nie zastosują się do rekomendacji Komisji Europejskiej, mogą nie otrzymać pełnej kwoty z siedmioletniego budżetu UE począwszy od 2028 roku.

"Naszym zadaniem w Komisji jest pomaganie krajom w trudnych sprawach" - powiedział wysoki rangą urzędnik Komisji cytowany przez Politico. Poszczególnym państwom członkowskim mają być rekomendowane odpowiednie polityki dotyczące oszczędzania na emeryturę.

Kryzys demograficzny zagraża systemom emerytalnym w Europie

Unia Europejska stoi przed trzema poważnymi wyzwaniami, które łącznie mogą sparaliżować publiczne systemy emerytalne. Pierwszym z nich jest wysokie zadłużenie publiczne wielu państw członkowskich, drugim - starzejące się społeczeństwo, a trzecim - spadający wskaźnik urodzeń.

Bruksela obawia się, że kombinacja tych czynników może doprowadzić do poważnych kryzysów fiskalnych w poszczególnych krajach. Szczególnie zagrożone są państwa, które nie dostosują swoich systemów emerytalnych do zmieniającej się rzeczywistości demograficznej.

Cel reform: zmniejszenie presji na budżety państw

Celem planowanych działań Komisji Europejskiej jest zmniejszenie presji na państwowe kasy, które muszą finansować emerytury rosnącej liczby seniorów. Wspólnota chce również pomóc w stworzeniu silnego rynku kapitałowego na wzór amerykańskiego, który wykorzystywałby długoterminowe oszczędności obywateli.

Bruksela planuje zachęcanie obywateli do samodzielnego oszczędzania na emeryturę oraz motywowanie przedsiębiorstw do oferowania pracownikom korporacyjnych programów emerytalnych. To ma odciążyć systemy państwowe i zapewnić lepszą przyszłość finansową emerytom.

Reforma emerytalna może napotkać opór krajów członkowskich

Portal Politico wskazuje, że pomysł Komisji Europejskiej może być trudny do zrealizowania w praktyce. Ministerstwa finansów w poszczególnych krajach podchodzą do tych planów ze sceptycyzmem. Głównym powodem wątpliwości jest fakt, że polityka emerytalna leży daleko poza zasięgiem prawnym władzy wykonawczej Unii Europejskiej.

Wszelkie decyzje dotyczące systemów emerytalnych pozostają w gestii poszczególnych państw członkowskich. To może utrudnić wprowadzenie mechanizmu uzależniającego wypłaty z budżetu UE od przeprowadzenia konkretnych reform.

KE zapewnia: nie będzie narzucać wieku emerytalnego

Bruksela stara się uspokoić obawy państw członkowskich, zapewniając, że Komisja Europejska nie będzie ingerowała w najważniejsze parametry systemów emerytalnych. KE nie zamierza skupiać się na ustalaniu wieku emerytalnego ani narzucaniu wysokości comiesięcznych wypłat dla emerytów.

Plany reform emerytalnych koncentrują się przede wszystkim na miękkich instrumentach zachęcających do prywatnego oszczędzania. Bruksela chce promować dodatkowe, dobrowolne programy emerytalne oferowane przez pracodawców oraz indywidualne plany oszczędnościowe obywateli, które mogłyby uzupełnić państwowe świadczenia emerytalne.

Polska wobec wyzwań demograficznych i emerytalnych

Polski system emerytalny również stoi przed poważnymi wyzwaniami demograficznymi. Przyszłych emerytów może nie być komu utrzymać z powodu starzejącego się społeczeństwa i niskiego wskaźnika urodzeń. W kraju toczy się debata na temat potencjalnych zmian w systemie emerytalnym, włącznie z propozycjami podniesienia wieku emerytalnego dla wybranych grup.

Ewentualne zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące reform emerytalnych mogą mieć istotne znaczenie dla Polski, zwłaszcza w kontekście dostępu do funduszy unijnych z kolejnego budżetu przewidzianego na lata rozpoczynające się od 2028 roku.

EKG 2025 Derdziuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.