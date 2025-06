Roaming Ukraina UE od 2026? Komisja Europejska przedstawia plan

Komisja Europejska (KE) złożyła we wtorek formalną propozycję, aby Ukraina została włączona do unijnej strefy roamingowej od stycznia 2026 roku. Inicjatywa ta, jeśli zostanie przyjęta, oznaczałaby znaczące ułatwienie dla milionów osób podróżujących między Ukrainą a krajami Unii Europejskiej. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca roamingu dla Ukrainy jest następstwem pozytywnej oceny dostosowania przez Kijów krajowych przepisów do unijnego prawa w zakresie usług roamingowych. To kluczowy krok na drodze do integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem UE w sektorze telekomunikacyjnym.

Roaming jak w domu z Ukrainą: Jakie korzyści dla podróżujących?

Włączenie Ukrainy do unijnej strefy "roaming jak w domu" (RLAH – Roam Like At Home) przyniesie wymierne korzyści obywatelom. W praktyce oznacza to, że osoby podróżujące z Ukrainy do państw UE – oraz z Unii Europejskiej na Ukrainę – nie będą ponosiły dodatkowych opłat za korzystanie z telefonii komórkowej. Wszystkie usługi mobilne, w tym połączenia głosowe wychodzące i przychodzące, wysyłane wiadomości SMS oraz wykorzystanie transmisji danych, będą rozliczane według stawek, jakie użytkownik płaci swojemu operatorowi w kraju macierzystym. Zniesienie opłat roamingowych Ukraina-UE obejmie więc pełen zakres standardowych usług telekomunikacyjnych, eliminując obawy o wysokie rachunki po przekroczeniu granicy. To istotne ułatwienie nie tylko dla turystów, ale także dla osób pracujących, studiujących czy utrzymujących kontakty rodzinne po obu stronach granicy.

Droga do roamingu UE dla Ukrainy: Dotychczasowe porozumienia i przyszłe decyzje

Propozycja Komisji Europejskiej nie jest pierwszym krokiem w kierunku ułatwienia komunikacji telekomunikacyjnej między UE a Ukrainą. Już w kwietniu 2022 roku, w odpowiedzi na rosyjską agresję i masowy napływ uchodźców, europejscy i ukraińscy operatorzy telekomunikacyjni zawarli dobrowolne porozumienie. Jego celem było umożliwienie uchodźcom kontaktu z bliskimi w Ukrainie po obniżonych, a często nawet zerowych kosztach. Jak poinformowała Komisja, porozumienie to zostało we wtorek przedłużone po raz szósty i ma obowiązywać do 31 grudnia 2025 roku. To dobrowolne porozumienie operatorów dotyczące roamingu między UE a Ukrainą stanowiło ważne tymczasowe rozwiązanie, które teraz ma szansę przekształcić się w trwały mechanizm prawny.

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący roamingu dla Ukrainy poprzedziła pozytywna ocena dostosowania przez Ukrainę krajowych przepisów do unijnego prawa w zakresie usług roamingowych. To był warunek konieczny do formalnego rozpoczęcia procedury. Teraz propozycja KE trafi pod głosowanie państw członkowskich UE, które będą musiały jednomyślnie ją zaakceptować. Jeśli decyzja będzie pozytywna, Ukraina zostanie włączona do unijnej strefy "roam like at home" zgodnie z planowanym terminem.

Zniesienie opłat roamingowych Ukraina-UE: Historyczny krok ku integracji

Włączenie Ukrainy do unijnej strefy roamingowej byłoby nie tylko praktycznym ułatwieniem dla obywateli, ale również symbolicznym i ważnym krokiem na drodze Ukrainy do głębszej integracji z Unią Europejską. Byłby to pierwszy obszar jednolitego rynku UE, do którego Kijów uzyskałby pełny dostęp, co podkreśla znaczenie propozycji Komisji Europejskiej w kontekście roamingu. Ta decyzja wpisuje się w szerszy kontekst wsparcia UE dla Ukrainy i jej aspiracji europejskich, szczególnie w obliczu trwającej wojny.

Pełne włączenie do systemu "roaming jak w domu" to konkretny przykład tego, jak Ukraina może stopniowo integrować się z kluczowymi obszarami funkcjonowania Unii Europejskiej. Choć droga do pełnego członkostwa jest jeszcze długa i wymaga wielu reform, takie sektorowe porozumienia budują wzajemne zaufanie i przynoszą realne korzyści obu stronom.

