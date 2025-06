Prognozy Witolda Jurasza rysują pesymistyczny obraz dla Polski w kontekście wojny w Ukrainie. Jego zdaniem, Polska nie będzie miała realnego wpływu na zakończenie konfliktu, a także nie skorzysta finansowo na odbudowie sąsiedniego państwa. Kluczowe decyzje mają zapaść w gronie mocarstw, a polskim firmom pozostanie jedynie rola obserwatora.

Kiedy może zakończyć się wojna w Ukrainie? Prognozy eksperta

Witold Jurasz, analityk i były dyplomata, w programie "Onet Rano Finansowo" przedstawił swoją prognozę dotyczącą potencjalnego zakończenia wojny w Ukrainie. Nie wykluczył, że konflikt może zakończyć się jeszcze za kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, która upływa w sierpniu.

Jurasz podkreślił, że dynamika rosyjskiej dyplomacji często opiera się na eskalacji żądań i napięcia, niezależnie od rzeczywistych intencji. "Cechą rosyjskiej dyplomacji jest to, że ona zawsze eskaluje w żądania i napięcie. Jeżeli chce się dogadać, to eskaluje. Jeżeli chce eskalować, to też eskaluje" – wyjaśnił. Dodał, że bez dogłębnej wiedzy o kulisach negocjacji trudno jest jednoznacznie ocenić, czy Rosja rzeczywiście dąży do zakończenia konfliktu.

Dlaczego Polska nie odegra kluczowej roli w zakończeniu wojny?

Zdaniem Jurasza, Polska nie będzie miała decydującego wpływu na zakończenie wojny w Ukrainie, ponieważ nie jest mocarstwem. "To nie jest kwestia Karola Nowrockiego, Donalda Tuska czy Andrzeja Dudy. Nie odegra, bo nie jesteśmy mocarstwem. Mocarstwa będą się układać, a my nie jesteśmy mocarstwem" – stwierdził analityk.

Ta wypowiedź sugeruje, że kluczowe decyzje dotyczące przyszłości Ukrainy zapadną w gronie największych światowych potęg, a Polska, mimo swojego zaangażowania i wsparcia dla Ukrainy, będzie jedynie obserwatorem tych procesów.

Odbudowa Ukrainy bez zysku dla Polski? Sceptyczne spojrzenie eksperta

Jurasz wyraził również sceptycyzm wobec powszechnego przekonania, że Polska znacząco zarobi na odbudowie Ukrainy. "Niestety te wszystkie opowieści o tym, że zarobimy na odbudowie Ukrainy... Oczywiście, że to jest nieprawda" – powiedział. Ta opinia stoi wbrew nadziejom wielu polskich firm, które liczyły na lukratywne kontrakty związane z powojenną odbudową sąsiedniego kraju. Jurasz sugeruje, że w procesie tym mogą dominować podmioty z innych państw, a Polska może nie uzyskać spodziewanych korzyści ekonomicznych.