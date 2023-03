i Autor: Shutterstock Poczta ukraińska

Logistyka

Ukraińska poczta będzie czynna w Polsce. Na początek 50 oddziałów "Nova Poszta"

"Nova Poszta Polska" do końca marca otworzy w Polsce 10 nowych placówek, zwiększając łączną ich liczbę do 30, a do połowy lata w Polsce będzie ich ponad 50, poinformował w niedzielę portal zn.ua, powołując się na wypowiedź prezesa "Nova Poszta Polska" Dmytro Werguna.