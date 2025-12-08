Ukryte pieniądze w ZUS? wystarczy wniosek, a możesz dostać kilkadziesiąt tysięcy

Środki zgromadzone na koncie i subkoncie ZUS zmarłego ubezpieczonego nie przepadają, ale rodziny często nie wiedzą o możliwości ich odzyskania.

Pieniądze dziedziczą osoby wskazane przez zmarłego lub, w braku takiej dyspozycji, spadkobiercy według kodeksu cywilnego.

Połowa środków z subkonta ZUS zgromadzonych w trakcie małżeństwa jest przenoszona na subkonto żyjącego współmałżonka.

Aby odzyskać środki, należy złożyć w ZUS wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do spadku.

Pieniądze po zmarłym w ZUS – co dzieje się ze środkami

Śmierć ubezpieczonego nie oznacza, że jego składki emerytalne przepadają. Kwoty zapisane na koncie i subkoncie ZUS mogą zostać wypłacone osobom uprawnionym. Problem w tym, że ZUS nie wypłaca ich z urzędu – to spadkobiercy muszą zgłosić się po środki. W praktyce wiele rodzin nie ma pojęcia, że na koncie zmarłego czekają realne pieniądze.

Kto dziedziczy środki z subkonta ZUS i OFE

Prawo do pieniędzy mają przede wszystkim osoby wskazane przez zmarłego, jeśli był członkiem Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) lub – nawet bez członkostwa – urodził się po 1968 roku i złożył w ZUS dyspozycję dotyczącą uposażonych. Zmarły mógł w każdej chwili zmienić listę osób uprawnionych oraz ich udziały procentowe. Jeśli takiej dyspozycji nie było, środki wchodzą do masy spadkowej i dziedziczy się je według zasad z kodeksu cywilnego.

Małżonek a pieniądze po zmarłym w ZUS

W przypadku śmierci współmałżonka działa wspólnota majątkowa. Połowa środków zgromadzonych na subkoncie ZUS (i w OFE, jeśli tam były) w czasie trwania małżeństwa jest automatycznie przenoszona na subkonto żyjącego małżonka. Dopiero pozostała część podlega dalszemu podziałowi między osoby uprawnione lub spadkobierców.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS po zmarłym

Sposób wypłaty zależy od sytuacji zmarłego. Gdy osiągnął wiek emerytalny, środki z OFE są już przeniesione na subkonto ZUS i procedurę zaczyna się właśnie tam. Jak podkreślano w wyjaśnieniach ZUS: "- W takich przypadkach proces podziału środków rozpoczyna się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby uprawnionej – tłumaczyła rzeczniczka."

Zanim ZUS ujawni informacje o ewentualnym OFE zmarłego, potrzebuje dokumentu potwierdzającego prawa spadkobierców: prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia. To zabezpieczenie ma chronić dane i zapobiegać nadużyciom.

Jeśli podział rozpoczyna w OFE, fundusz informuje ZUS o osobach uprawnionych zwykle w ciągu 14 dni od podziału. Następnie ZUS dzieli środki z subkonta i wydaje decyzję w terminie do 3 miesięcy.

ZUS przypomina, że do odzyskania pieniędzy nie są potrzebne firmy „pomagające” w załatwieniu sprawy. Wystarczy wizyta w placówce i złożenie wniosku o wypłatę środków z subkonta ZUS/OFE po zmarłym wraz z wymaganymi dokumentami spadkowymi.