Rodzice tracą popularną ulgę podatkową! Absurdalna decyzja skarbówki

Kiedy samotny rodzic straci prawo do ulgi podatkowej?

W przypadku, gdy ojciec utrzymuje kontakt z dzieckiem i zajmuje się nim kilka dni w tygodniu, matka nie jest już samotnym rodzicem i traci prawo do ulgi podatkowej. – "Rozwiedziona matka nie ma prawa do preferencyjnego rozliczenia, nawet gdy sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy niej. Nie jest samotnym rodzicem, bo z ugody mediacyjnej wynika, że ojciec zajmuje się dzieckiem około trzech dni w tygodniu "– to fragment z interpretacji przepisów dokonanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), który przedstawia prawo.pl.

W decyzji odmownej odwołano się do przepisów, z których wynika, że ulga dla samotnych rodziców przysługuje, jeśli osoba ubiegająca się o nią jest panną/ kawalerem, wdową/wdowcem lub się rozwiodła. Ale dodatkowo trzeba spełnić jeszcze jeden warunek: należy faktycznie wychowywać dzieci samotnie, czyli bez wsparcia drugiego rodzica.

Kto jest samotnym rodzicem?

Jak podaje dyrektor KIS: – Z istoty pojęcia „osoby samotnie wychowującej dziecko” wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama (bez udziału drugiej osoby) zajmuje się wychowywaniem dziecka, stale troszczy się o jego byt materialny i rozwój emocjonalny. Ulga nie powinna mieć zatem zastosowania do osoby, która wychowuje dziecko lub dzieci wspólnie z drugim rodzicem. Dotyczy to też sytuacji, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną.

Prawo do ulgi w konkubinacie

W 2023 roku dyrektor KIS uznał, że za samotną matkę może być uznana kobieta, która mieszka z dzieckiem i nowym partnerem, który nie jest ojcem dziecka. To, że kobieta pozostaje w nieformalnym związku z nowym partnerem, nie wpływa negatywnie na możliwość skorzystania z ulgi dla samotnych rodziców. Argumentowano wtedy, że to nie konkubent wychowuje dziecko, tylko jego matka, która jednak samotna nie była.

Interpretacja zależy od urzędu

Ulga podatkowa dla samotnych rodziców może być różnie interpretowana przez urzędy skarbowe. Zwraca na to uwagę doradczyni podatkowa, Anna Misiak, partnerka w MDDP, która podkreśla, że to często od urzędników zależy, czy dana sytuacja zostanie uznana za samotne wychowywanie dziecka, czy też nie.

Ekspertka podatkowa Paola Cabaj z firmy Vialto Partners, która również wypowiada się dla portalu prawo.pl, uważa, że fakt utrzymywania kontaktów dziecka z drugim rodzicem nie powinien automatycznie pozbawiać pierwszego rodzica (z którym dziecko mieszka) prawa do opodatkowania swoich dochodów na preferencyjnych zasadach.

