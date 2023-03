Ulgi od podatku za pomoc Ukrainie. Można skorzystać podwójnie

Dofinansowanie do okularów to obowiązek pracodawcy. Ile powinien dopłacić szef?

"Niektórzy przedsiębiorcy mogą podwójnie skorzystać na pomocy niesionej Ukraińcom. Oprócz tego, że zaliczyli darowizny do kosztów, mogą w zeznaniu rocznym skorzystać z ulgi polegającej na odliczeniu od dochodu" - infomuje "Rz". Zarówno duże firmy na CIT, np. spółki z o.o., ale i małe jednoosobowe biznesy na PIT, mogą rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na zakup lub wytworzenie towarów dla ofiar wojny. Chodzi np. o odzież, żywności i środki czystości. Wydatki są kosztem wtedy, gdy darowizna została przekazana "organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (również ukraińskiej), jednostkom samorządu terytorialnego, wojewodom, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czy podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub zajmującym się ratownictwem medycznym" - pisze dziennik.

Jeśli chodzi o odpisanie darowizny od dochodu, to w przypadku firm na PIT można odliczyć darowiznę do wysokości 6 proc. dochodu, a w CIT to 10 proc. Powinna być jednak przekazana organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, również z innego kraju Unii Europejskiej, ale nie ukraińskim. Katarzyna Sikorska, konsultant podatkowy w Innside Tax, w rozmowie z "Rz" przypomina o warunkach skorzystania z obu ulg.- Przy rozliczeniu trzeba zwrócić uwagę na warunki preferencji. Może się bowiem zdarzyć, że przedsiębiorca zaliczył darowiznę do kosztów, ale nie wolno mu skorzystać z ulgi polegającej na odliczeniu od dochodu. Albo odwrotnie - przestrzega Sikorska.

