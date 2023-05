Umowa o budowę elektrowni jądrowej podpisana! Niedługo kolejny etap

Miliony złotych na program Opieka 75 plus! Co seniorzy mogą zyskać?

W czwartek odbyło się uroczyste podpisanie umowy, która określa główne zasady współpracy pomiędzy Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEJ) a konsorcjum Westinghouse oraz Bechtel, m.in. z udziałem minister Moskwy, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger oraz ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezinskiego.

Minister klimatu podkreśliła, że jest to ważny dzień dla projektu jądrowego, dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i dla relacji polsko-amerykańskich. "Dziś projekt wchodzi w nowy etap. Do projektu dołącza kolejny gigant energetyki jądrowej, to amerykańska spółka Bechtel, która będzie pełniła rolę wykonawcy w projekcie" - oświadczyła Moskwa.

"Spotykamy się dzisiaj, by podpisać niezwykle ważne porozumienie, które będzie docelowo prowadziło do konsorcjum dwóch spółek jądrowych (Westinghouse i Bechtel - PAP), pozwoli przygotować kolejny etap, jakim będzie projektowanie i prace inżynieryjne. To już latem tego roku, więc spotkamy się po raz kolejny z dobrymi wiadomościami" - oznajmiła szefowa MKiŚ.

Przygotowanie Polski do energetyki jądrowej

Zapowiedziała też otwarcie centrum szkoleniowego, które będzie służyło nie tylko energetyce jądrowej w Polsce, ale i innym państwom w tej części Europy.

„Przygotowaliśmy i wdrażamy konsekwentnie kompleksowy program wsparcia polskich firm, tak żeby w momencie kiedy będą się pojawiały kolejne etapy projektowania a następnie budowy, żeby polskie firmy były gotowe świadczyć jak najwyższej jakości usługi i realizować to za pomocą dobrze przygotowanych wykwalifikowanych pracowników, dlatego też już niedługo, również ze stroną amerykańską, będziemy ogłaszać otwarcie centrum szkoleniowego. To centrum szkoleniowe będzie służyło energetyce jądrowej nie tylko w Polsce, ale mam nadzieję, że dla wszystkich państw w tej części Europy” – powiedziała szefowa resortu klimatu

