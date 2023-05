Budowa polskiej elektrowni jądrowej. Spółka ujawnia harmonogram inwestycji

Miliony złotych na program Opieka 75 plus! Co seniorzy mogą zyskać?

Trwają intensywne prace przygotowawcze nad pierwszą elektrownią atomową w Polsce

"Rz" przypomina, że na początku tego roku Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i Westinghouse podpisały umowę przedprojektową dotyczącą realizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Młynarkiewicz w rozmowie z "Rzeczpospolitą" pytany był m.in. o to, ile może potrwać projektowanie elektrowni jądrowej przeznaczonej dla Polski i dopasowanie jej do standardów polskich i europejskich.

"Szacujemy, że od momentu podpisania umowy prace nad projektem koncepcyjnym elektrowni zajmą około 18 miesięcy. Trzeba mieć jednak świadomość, że elektrownia jądrowa jest inwestycją wyjątkową i nieporównywalną z żadną inną do tej pory realizowaną w Polsce. Każdy z procesów, które jej dotyczą, w tym projektowanie, jest więc podzielony na mniejsze etapy formalizowane zawarciem określonej umowy. Po projekcie koncepcyjnym powstaną więc m.in. projekt budowlany, a potem projekty wykonawcze obejmujące poszczególne systemy elektrowni" - powiedział.

Na pytanie o to, kiedy będzie znany mechanizm wsparcia tej inwestycji, Młynarkiewicz odpowiedział "zakładamy, że w przyszłym roku". Dodał, że należy pamiętać, iż jest to zależne od decyzji Komisji Europejskiej w zakresie struktury unijnego rynku energii i decyzji dotyczących formy wsparcia energetyki jądrowej na poziomie całej UE.

P.o. prezesa PEJ ocenił, że w ciągu najbliższego roku można spodziewać się dużego postępu m.in. w obszarze pozyskiwania zgód administracyjnych dla tej inwestycji. "Proces pozyskiwania decyzji środowiskowej jest na bardzo zaawansowanym etapie zarówno w wymiarze krajowym, jak i transgranicznym" - zaznaczył.

Tymczasem jak wynika z najnowszego badania IBRiS przygotowanego na zlecenie PKN ORLEN, blisko 60 proc. respondentów uważa, że nowoczesne technologie jądrowe są bezpieczne – tak wynika lidera we wdrażaniu technologii małych reaktorów modułowych (z ang. small modular reactors – SMR) w Polsce. Podobny odsetek ankietowanych uważa, że w kraju potrzeba co najmniej kilku SMR-ów, i że powinny one stanowić jeden z filarów transformacji energetycznej Polski.

