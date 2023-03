Młynarkiewicz z PEJ: Atom zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne

Chciał zaoszczędzić 400 zł. Może trafić na 10 lat do więzienia!

Budowa elektrowni ma rozpocząć się w 2026 roku

Wiceprezes Młynarkiewicz Z PEJ przypomniał, że pierwsza elektrownia jądrowa, która powstanie w Polsce jest budowana w oparciu o reaktory wodno-ciśnieniowe tj., najnowsze technologie, z których korzysta blisko 70 proc. wszystkich elektrowni na świecie, spełniające najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa.

Młynarkiewicz przypomniał, że w tej chwili mamy wybraną preferowaną lokalizację nadmorską Lubiatowo- Kopalino gdzie ma powstać elektrownia o mocy do 3750 MW. Jak wyjaśnił, ta lokalizacja podyktowana jest przede wszystkim deficytem podażowym i nieograniczonym dostępem do wody chłodzącej.

-Mogę zapewnić że jest to najbardziej zbadany teren pod względem przyrodniczym lokalizacyjnym w kraju. Teren spełnia wszystkie wymogi z ocenami oddziaływania inwestycji na środowisko, wymogami bezpieczeństwa hydrologicznego, sejsmicznego tych płaszczyzn jest bardzo wiele - poinformował wiceprezes PEJ.

Młynarkiewicz z PEJ argumentował również, że wybór technologii amerykańskiej nie był przypadkowy. Jak wyjaśnił wybór dostawcy technologii to jest wybór na 80, a może i więcej lat.

-Oczywiście wybór podyktowany jest również ze względów politycznych i geostrategicznych. Skorzystaliśmy z oferty bezpiecznej i sprawdzonej technologii ze sprawdzonym partnerem amerykańskim, który ma bardzo duże doświadczenie jeśli chodzi o energetykę jądrową-wyjaśnił wicperezes Młynarkiewicz.

Przypomnijmy, ze zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej elektrownie te mają powstać w ciągu dekady, najpóźniej w 2033 r. kolejne bloki miałyby powstawać co dwa lata do 2043 r. Według planów budowa elektrowni ma rozpocząć się w 2026 r. Koszt projektu to 90-100 mld zł.

