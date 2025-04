Umowa pomostowa na atom – formalność przed podpisaniem

Podpisanie umowy pomostowej na atom to kluczowy krok w realizacji polskiego programu jądrowego. Jak informuje wiceminister przemysłu Wojciech Wrochna w rozmowie z "Rzeczpospolitą", podpis pod umową pomostową na atom jest już tylko formalnością. Oznacza to, że Polska jest coraz bliżej zawarcia ostatecznego porozumienia z amerykańskim konsorcjum Westinghouse–Bechtel w sprawie budowy pierwszej elektrowni jądrowej.

"Jeszcze w kwietniu oficjalnie podpiszemy umowę pomostową" – zapowiada Wrochna, podkreślając, że porozumienie co do warunków kontynuowania współpracy zostało osiągnięte już z końcem marca. Obecnie trwa proces uzyskiwania niezbędnych zgód korporacyjnych po stronie Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) oraz konsorcjum Westinghouse–Bechtel.

Szczegóły porozumienia z USA – co zyskają Polskie Elektrownie Jądrowe?

Umowa pomostowa na atom ma na celu zapewnienie kontynuacji prac przygotowawczych do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W praktyce oznacza to dalsze finansowanie i wsparcie ze strony amerykańskiego konsorcjum Westinghouse–Bechtel dla Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ).

Jak podkreśla wiceminister Wrochna, nowa umowa ma poprawić pozycję Polskich Elektrowni Jądrowych. Dzięki niej PEJ zyskają dostęp do najnowszych technologii i know-how, co jest kluczowe dla sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji. Szczegóły finansowe umowy nie zostały ujawnione, ale wiadomo, że obejmują one m.in. wsparcie w procesie projektowania elektrowni oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania wszelkich pozwoleń.

Warto zaznaczyć, że umowa pomostowa na atom jest rozwiązaniem tymczasowym, mającym na celu utrzymanie ciągłości projektu do czasu podpisania ostatecznej umowy na budowę elektrowni.

Realizacja projektu jądrowego – brak opóźnień pomimo zmian.

Wiceminister Wrochna zapewnia, że pomimo zmian w harmonogramie i konieczności podpisania umowy pomostowej na atom, realizacja projektu jądrowego przebiega zgodnie z planem. "Jednocześnie kontynuujemy realizację zadań zleconych w ramach poprzedniej umowy, żeby nie wystąpiły żadne opóźnienia w procesie projektowania elektrowni" – podkreśla.

Oznacza to, że prace projektowe są kontynuowane, a Polska dąży do uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej w zakładanym terminie. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i dywersyfikacji źródeł energii. Umowa pomostowa na atom ma zagwarantować, że ten cel zostanie osiągnięty bez zbędnych przeszkód.