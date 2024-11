Unia Europejska wprowadzi ograniczenie obrotu gotówką. Co na to Polacy?

Jak wynika z planów Unii Europejskiej, już w 2027 roku zostaną wprowadzone limity płatności gotówkowych do 10 tys. euro. Ponadto jeśli wartość transakcji przekroczy 3 tys. euro, sprzedawca będzie musiał dodatkowo zweryfikować tożsamość klienta i zgłosić to do odpowiednich organów. UE argumentuje to walką z terroryzmem, oszustwami i większą transparentnością finansową.

Jak czytamy na stornie obserwatorgospodarczy.pl, z badania firmy Tavex wynika, że aż 49 proc. Polaków jest przeciwko regulacjom unijnym o limicie obrotu gotówką. Zanim UE wprowadziła regulacje, Tavex prowadził również badania, z którego wynikało, że aż 98 proc. Polaków uważa, że likwidacja gotówki jest niekorzystna dla gospodarki.

Jak podaje Tavex, najczęściej z gotówki korzystają Polacy w wieku 65 lat i więcej (35 proc.), oraz osoby w wieku 55-59 lat (33 proc.) i 30-39 lat (20 proc.). W przypadku 18-29 latków jedynie 17 proc. chętnie płaci gotówką.

- W toku wdrażania regulacji dotyczących gotówki musimy pamiętać o zaufaniu, jakim obywatele obdarzają cały system finansowy. Stopniowe eliminowanie fizycznych metod płatności może docelowo ograniczyć rozwój płatności bezgotówkowych i wygenerować liczne wyzwania w obszarze dokonywania transakcji. Ważne jest dostarczanie przez rynek wyboru konsumentom, w jaki sposób chcą realizować płatności - mówi prezes Tavex Aleksander Pawlak.

Polski złoty to symbol niepodległości?

Ponadto jak wynika z raportu NBP o obrocie gotówkowym w 2023 roku, z badania opinii publicznej wyszło, że 43 proc. badanych jest emocjonalnie związanych z banknotami, a 55,8 proc. uważa, że polski banknot jest symbolem narodowym. Badani podkreślali, że gotówka "to wolność i niezależność".

Warto jednak podkreślić, że na razie nie toczy się dyskusja o usunięciu obrotu gotówkowego, a wprowadzeniu limitów. Nie można jednak doczekać, że w erze cyfryzacji, oraz z powodów zwiększenia kontroli ze strony państwa, taka propozycja w końcu się pojawi.