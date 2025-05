Rząd podnosi wiek emerytalny do 70. roku życia! Oni popracują dłużej

Wpływ amerykańskich ceł na gospodarkę UE

Valdis Dombrovskis, komisarz ds. bezpieczeństwa gospodarczego, prezentując wiosenną prognozę gospodarczą, podkreślił, że obniżenie prognoz i większa niepewność są konsekwencją ceł ogłoszonych przez USA. Jak dodał, "nieprzewidywalne" i "arbitralnie uzasadniane" komunikaty, za pomocą których USA ogłaszały cła, doprowadziły "do wzrostu niepewności w globalnej polityce gospodarczej do poziomów niespotykanych od najmroczniejszych momentów pandemii covid-19".

Komisja Europejska przeprowadziła symulację potencjalnego wpływu ceł, ogłoszonych przez prezydenta Trumpa 2 kwietnia (niektóre z nich zostały zawieszone na 90 dni). Wynika z nich, że do końca 2026 roku globalny PKB byłby o 0,4 proc. niższy od poziomu bazowego bez ceł, a światowy handel spadłby o 2,9 proc.

Z prognoz KE wynika jednak, że więcej stracą na cłach Stany Zjednoczone niż UE.

Rekordowo niskie bezrobocie

KE spodziewa się osiągnięcia historycznie najniższego poziomu bezrobocia przez Unię w 2026 roku. jak powiedział Dombrovskis, pomimo skromnego wzrostu PKB na poziomie 1 proc., w 2024 roku rynki pracy poradziły sobie dobrze. W ubiegłym roku utworzonych zostało w UE 1,7 mln nowych miejsc pracy, a do końca 2026 roku powstaną kolejne dwa miliony. - "oczekuje się, że stopa bezrobocia spadnie do 5,7 proc. w 2026 r., co będzie nowym historycznie najniższym poziomem" – zapowiedział Dombrovskis.

Jaka inflacja w UE?

Jeśli chodzi o płace w Unii, po wzroście o 5,3 proc. w 2024 roku mają one zwiększyć się o 3,9 proc. w tym roku i o 3 proc. w roku przyszłym. KE podniosła swoje przewidywania dotyczące wskaźnika konsumpcji do 1,5 proc. w 2025 roku i do 1,6 proc. w 2026 roku.

Według Komisji postępować będzie spadek tempa wzrostu cen. Po tym, jak w 2024 roku inflacja w strefie euro spadła do 2,4 proc., w tym roku powinna osiągnąć poziom 2 proc., zakładany przez europejski bank centralny.

Dombrovskis zauważył jednak, że inflacja ma pozostać wysoka w krajach Europy środkowej i wschodniej ze względu na silniejszy wzrost jednostkowych kosztów pracy. "jednak z czasem różnica między inflacją w państwach członkowskich ma się zmniejszyć" – dodał.

Eksport i handel w UE

KE zakłada, że – wbrew zapowiadanemu jesienią mocnemu odbiciu w eksporcie UE – wzrośnie on tylko o 0,7 proc., przy czym spadek eksportu towarów w efekcie "napięć handlowych" zostanie częściowo zniwelowany przez niedotknięte nimi usługi. W 2026 roku wzrost eksportu ma przyspieszyć do 2,1 proc. – wynika z prognozy.

