Ponad 760 tys. zł kary dla operatora Interviewme.pl

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości 764 tys. zł na spółkę Bold LLC, operatora serwisu Interviewme.pl. Jak poinformował UOKiK w środę, firma wprowadzała klientów w błąd, nie ujawniając w porę płatnego charakteru usług oraz ukrywając mechanizm automatycznego przedłużania subskrypcji po znacznie wyższych stawkach. Działania te uznano za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Informacja o płatności na ostatnim etapie

Jak ustalił UOKiK, serwis Interviewme.pl, który oferuje narzędzia do tworzenia CV i listów motywacyjnych, pozwalał na swobodne korzystanie z kreatora. Użytkownicy mogli bezpłatnie wybierać szablony i uzupełniać je danymi, poświęcając czas na przygotowanie dokumentu. Dopiero na ostatnim etapie, przy próbie pobrania lub wydrukowania gotowego pliku, okazywało się, że usługa jest płatna. Taki model, polegający na odsuwaniu informacji o kosztach, mógł skłaniać konsumentów do podjęcia niekorzystnej decyzji finansowej po zainwestowaniu czasu i wysiłku w cały proces.

O tym, że pobranie lub wydrukowanie gotowego dokumentu wymaga wykupienia abonamentu, klient dowiadywał się dopiero na samym końcu – jak już go przygotował i chciał pobrać. Wtedy system stawiał użytkownika przed wyborem dwóch płatnych opcji: 14-dniowego dostępu za 5,95 zł lub dostępu kwartalnego za 79,90 zł — wskazano w komunikacie.

Automatyczne przedłużenie i wyższe opłaty

Drugi zarzut dotyczył ukrywania informacji o cyklicznym charakterze płatności. Wykupienie jednego z pakietów wiązało się z aktywacją subskrypcji. Jeśli użytkownik jej nie anulował przed końcem opłaconego okresu, umowa była automatycznie przedłużana, a z jego konta pobierano kolejne, znacznie wyższe opłaty. Właśnie za te praktyki Prezes UOKiK nałożył na Bold LLC karę finansową. Spółka została także zobowiązana do opublikowania informacji o decyzji na swojej stronie internetowej po jej uprawomocnieniu.

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Za stosowanie praktyki wprowadzającej w błąd Prezes UOKiK nałożył na Bold LLC karę w wysokości 764 tys. zł. Spółka musi też opublikować na stronie Interviewme.pl informację o decyzji Prezesa UOKiK po jej uprawomocnieniu — przekazał UOKiK.

Decyzja nie jest prawomocna. Jak poinformował Urząd, spółka Bold LLC odwołała się od niej, w związku z czym sprawa trafi do sądu.