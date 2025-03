i Autor: Pixabay/Zdjęcie ilustracyjne

Upadłość firmy

Upadek giganta. Najpierw zamknęli fabrykę w Gdańsku, teraz ogłaszają upadłość

Szwedzki producent baterii do pojazdów elektrycznych, Northvolt, ogłosił upadłość, co zdaniem lokalnej prasy stanowi "największe bankructwo we współczesnej historii" Szwecji. Firma, która w ostatnim czasie ograniczała swoją działalność i sprzedała m.in. fabrykę w Gdańsku, nie zdołała uniknąć upadłości.