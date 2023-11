Upadłości konsumenckie ze smutnym rekordem! Polacy bankrutują na potęgę

Najwięcej prywatnych bankructw wiosną i jesienią

- W pierwszym kwartale 2023 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 5352 osób, wynika z analiz na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Oznacza to iż w tym roku możemy mieć po raz pierwszy ponad 20 000 upadłości. W marcu mieliśmy miesięczny rekord – 2016 upadłości konsumenckich – to pesymistyczna statystyka podawana przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Statystyka prywatnych bankructw za październik obecnego roku osiągnęła liczbę 2081 osób. Wcześniej, rekordowym miesiącem 2023 r. pod tym względem był marzec z wynikiem 2016 upadłości.

Pandemia powoduje bankructwa

Rekordowym okresem upadłości konsumenckich był 2021 r. Wtedy ogłoszono ponad 18 tys. przypadków prywatnych bankructw. Jeśli spełni się najbardziej pesymistyczny scenariusz nakreślony przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, to 2023 r. pobije ponury rekord 2021 r.

Co najbardziej zdrożało w dobie wysokiej inflacji?

Nie jest tajemnicą, że szczególnie uciążliwe są wzrosty cen żywności. W górę poszły również rachunki za energię, koszty wynajmu oraz tekstylia.

Dane GUS za październik 2023 r. pokazują, że najbardziej w ujęciu rocznym zdrożała żywność oraz rubryka wyposażenie/użytkowanie gospodarstwa domowego. Tu wzrosty cen były na poziomie ok. 8%.

Znaczne wzrosty cen dotyczyły również kategorii takich jak zdrowie (5,4%), restauracje i hotele (11,1%) oraz edukacja (10,5%). Niekorzystne dane ekonomiczne przyczyniły się do obniżenia jakości życia oraz upadłości konsumenckich.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.