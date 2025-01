Uporządkuj piwnicę. Bałagan może kosztować nawet 5 tys. zł

Mandat za piwnicę

Dla wielu osób piwnica stanowi pewnego rodzaju magazyn. Składujemy tam niemal wszystko, co tylko uznamy za zbędne w domu lub przedmioty, na które nie mamy miejsca. W piwnicy lądują tapety, farby i kleje po remoncie, zapasowe butle gazowe, stare dywany, drzwi, a nawet meble. Okazuje się jednak, że wiele z tych rzeczy nie powinna tam się znajdować, bo stanowią one niebezpieczeństwo. Jest spora lista rzeczy, substancji, których nie można trzymać w piwnicy. Za złamanie zakazu grozi kara nawet 5 tys. zł. Warto mieć się na baczności, bo straż miejska prowadzi wyrywkowe kontrole piwnic i pociąga do odpowiedzialności osoby, które nie zważają na to, co chowają w piwnicy.

Czego zatem nie wolno trzymać w piwnicy? Zgodnie z prawem niedozwolone jest składowanie w piwnicy materiałów łatwopalnych. Listę niedozwolonych w piwnicach przedmiotów precyzuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 7 czerwca 2010 roku. Na liście rzeczy, których nie wolno trzymać w piwnicy są:

baterie i akumulatory,

butle z gazem,

fajerwerki i inne materiały wybuchowe,

lakiery i farby, kleje,

rozpuszczalniki,

środki ochrony roślin.

Jest też grupa przedmiotów, które warto usunąć z piwnicy ze względów bezpieczeństwa. Ważne jest to, by pod żadnym pozorem nie zagracać, nie zastawiać dróg ewakuacyjnych. Administratorzy budynków mieszkalnych muszą sprawdzać, czy nikt nie wystawił w piwnicznych korytarzach jakichś mebli. Pamiętajmy, że w ciągach komunikacyjnych nie wolno trzymać wózków i rowerów. W piwnicy nie zaleca się przechowywania łatwopalnych zabawek, książek, elektroniki.

W 2024 roku po pożarze w poznańskiej kamienicy, w którym zginęło dwóch strażaków, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało wyrywkowe kontrole piwnic w całym kraju. Te w porozumieniu z gminami i zarządcami nieruchomości przeprowadzać ma straż miejska.