Spis treści

Czym jest urlop okolicznościowy i kiedy przysługuje?

Urlop okolicznościowy, choć jest terminem potocznym, odnosi się do konkretnych sytuacji życiowych, w których pracownik może otrzymać płatne dni wolne od pracy. Są to dodatkowe dni, które nie wliczają się do puli urlopu wypoczynkowego.

Podstawą prawną dla tego typu zwolnień jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy z 15 maja 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).

Urlopem okolicznościowym mogą cieszyć się tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pracujący na umowie zlecenie czy o dzieło nie mają do niego prawa.

Urlop okolicznościowy na komunię dziecka - czy jest możliwy?

Nie, przepisy wśród zdarzeń, na które przysługuje urlop okolicznościowy, nie wymieniają Pierwszej Komunii Świętej dziecka. Jest to jasno określone w przepisach - uroczystość ta, mimo jej ważnego charakteru religijnego i rodzinnego, nie znajduje się na liście okoliczności uprawniających do dodatkowych dni wolnych od pracy.

Jakie wydarzenia uprawniają do urlopu okolicznościowego?

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi wolnego w następujących przypadkach:

Urlop okolicznościowy - 2 dni

Dwudniowy urlop przysługuje razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Co ważne, są to dodatkowe 2 dni urlopu, które nie mieszczą się w standardowym urlopie wypoczynkowym (20 lub 26 dni). Należy pamiętać, że urlop okolicznościowy to nie to samo co urlop na żądanie, który wynosi 4 dni i wlicza się do puli urlopu wypoczynkowego.

Urlop okolicznościowy - 1 dzień

Jednodniowy urlop przysługuje w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Jak uzyskać urlop na komunię dziecka?

Skoro przepisy nie przewidują urlopu okolicznościowego na komunię dziecka, jakie możliwości mają rodzice?

Urlop wypoczynkowy - najczęstsze rozwiązanie to zaplanowanie urlopu wypoczynkowego na dzień komunii Urlop na żądanie - możesz wykorzystać jeden z czterech dni urlopu na żądanie Indywidualne ustalenia z pracodawcą - niektórzy pracodawcy, w ramach dodatkowych benefitów, mogą oferować dzień wolny na takie uroczystości

Jak złożyć wniosek o urlop okolicznościowy?

W przypadku innych okoliczności uprawniających do urlopu okolicznościowego (takich jak ślub czy pogrzeb), wniosek powinien zostać złożony w formie pisemnej z wyprzedzeniem umożliwiającym pracodawcy zapewnienie organizacji pracy podczas nieobecności pracownika. Wniosek powinien zawierać:

określenie pracodawcy,

określenie pracownika,

datę urlopu okolicznościowego,

wskazanie okoliczności,

podpis pracownika.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w 2025 roku

Za czas urlopu okolicznościowego płaci albo pracodawca (pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia) albo rekompensatę pieniężną za czas zwolnienia od pracy wypłaca właściwy organ.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Urlop okolicznościowy a komunia

Choć Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem rodzinnym, polskie prawo pracy nie przewiduje na tę okoliczność płatnego urlopu okolicznościowego. Rodzice planujący udział w uroczystości powinni wcześniej zaplanować dzień wolny w ramach urlopu wypoczynkowego lub skorzystać z urlopu na żądanie. Warto pamiętać, że urlop okolicznościowy przysługuje w ściśle określonych sytuacjach, takich jak ślub własny, narodziny dziecka czy pogrzeb bliskiej osoby.

