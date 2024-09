Uwaga, kierowcy! Nowa usługa mObywatel przyda się przy stłuczce

mStłuczka już wkrótce, możliwość zgłoszenia od razu szkody do ubezpieczyciela

– Stosunkowo niedługo pojawi się legitymacja krwiodawcy czy mStłuczka – funkcjonalność, która pozwoli za pomocą mObywatela wymienić się oświadczeniami podczas kolizji drogowej – zapowiada w rozmowie z agencją Newseria Biznes Jacek Siemiończyk, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki. – Mam nadzieję, że będzie to jeszcze w tym roku. Pracujemy, żeby było to coś więcej niż wymiana oświadczeń – także możliwość zgłoszenia od razu szkody do ubezpieczyciela.

Aplikacja mObywatel otwarta na sugestie użytkowników

– Wiele funkcjonalności, które są już dostępne w aplikacji, powstało na podstawie próśb, które otrzymaliśmy od użytkowników aplikacji. Dobrymi przykładami są legitymacja krwiodawcy czy legitymacja dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie sugestie naszych użytkowników są weryfikowane i po tej weryfikacji trafiają do pipeline’u wytwórczego zespołów programistycznych i są częścią tego, co się pojawia w mObywatelu – zaznacza wicedyrektor COI.

Aplikacja mObywatel 2.0 jest dostępna do pobrania od 14 lipca 2023 roku. Ustawa o aplikacji mObywatel wprowadziła nowy dokument – mDowód, którym można potwierdzać swoją tożsamość tak samo jak tradycyjnym dowodem osobistym czy paszportem (poza nielicznymi wyjątkami, np. na lotnisku). W aplikacji dostępny jest też szereg funkcji, które ułatwiają sprawy urzędowe – przez mObywatela można uregulować niektóre swoje zobowiązania wobec urzędów za pomocą Blika, a od 21 sierpnia br. – również kart płatniczych. W przyszłym roku planowane jest rozszerzenie płatności o cyfrowe portfele Apple Pay i Google Pay. Najczęściej wykorzystywanymi funkcjonalnościami w mObywatelu jest zastrzeganie numeru PESEL. Dziennie korzysta z tego około 40 tys. osób.