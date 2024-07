Uwaga na oszustów! Naciągają na tańszy prąd

Dopłaty do najmu 2024: kto dostanie 477 zł a kto 1090 zł do wynajmowanego mieszkania

Ważne ostrzeżenie Ministerstwa Klimatu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymuje maile i telefony z pytaniami o prawdziwość informacji o rzekomych kosztach, które trzeba ponieść w kontekście cen prądu czy gazu. M.in. w mediach społecznościowych pojawiają się informacje dotyczące opcji zapłacenia 1000 złotych w zamian za uniknięcie zmian w wysokości rachunków za energię.

- "Sprawę zgłaszamy do NASK, ABW i prokuratury. To kolejna fala ataków dezinformacji, która ma na celu sianie strachu w społeczeństwie i wyłudzanie danych oraz pieniędzy. Mam informacje, że część z metod stosowanych w tych komunikatach, oparta jest o filmy stworzone z udziałem sztucznej inteligencji, w których rzekomo namawiam do dziwnych inwestycji" – ostrzega ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Oszuści wyłudzają dane

Oszuści stosują różne formy, od linków do niebezpiecznych stron internetowych, przez wiadomości sms czy zdjęcia wykorzystujące wizerunki znanych osób. Zachęcanie do klikania w niesprawdzone linki i fałszywe informacje na temat sposobów uniknięcia drastycznych podwyżek cen energii jest jednym ze sposobów wyłudzania danych, oszustw oraz prowadzenia działań dezinformacyjnych, których celem jest wywołanie paniki.

Ważne!

Nie klikaj w linki „Jak uniknąć drastycznej podwyżki cen prądu/gazu/ciepła”. Pamiętaj, że rozwiązania chroniące odbiorców indywidualnych, samorządy, żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej działają automatycznie, bez składania wniosków.

Bon energetyczny - dla kogo?

Wniosek dotyczący bonu energetycznego trzeba będzie złożyć od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni. Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana od jesieni 2024 roku. Bon jest pomocą dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych:

* dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł; * dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł; * dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.Gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną to kwota bonu energetycznego dla tych gospodarstw jest zwiększona o 100 proc. ( maksymalnie 1200 zł).