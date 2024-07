Pokonaj rosnące rachunki za prąd! 10 skutecznych sposobów na oszczędzanie energii

Spis treści

W dzisiejszych czasach oszczędzanie energii elektrycznej to nie tylko kwestia ekologii, ale również ekonomii. Wysokie rachunki za prąd spędzają sen z powiek wielu osobom. Na szczęście istnieje wiele prostych sposobów na ich obniżenie, bez rezygnacji z komfortu życia. W naszym artykule przedstawimy kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Ci zmniejszyć zużycie prądu w domu.

Pierwszym krokiem do oszczędzania jest uświadomienie sobie, w jaki sposób i kiedy korzystamy z energii elektrycznej. Obserwując swoje codzienne nawyki, łatwiej będzie nam znaleźć obszary, w których możemy wprowadzić zmiany. Pamiętajmy, że każda zaoszczędzona kilowatogodzina to krok w stronę mniejszych rachunków i ochrony środowiska.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Jak wykorzystywać prąd tylko wtedy, gdy jest to niezbędne?

Jakie energooszczędne urządzenia warto wybrać?

Jak prać w sposób ekonomiczny?

Jak ograniczyć korzystanie z żelazka?

Jak rozsądnie używać zmywarki?

Jak wykorzystać moc tańszych taryf energetycznych?

Kiedy korzystać z górnego oświetlenia?

Dlaczego warto gasić światło, gdy nie jest potrzebne?

Jak zrezygnować z trybu czuwania urządzeń elektrycznych?

W jakich sytuacjach korzystanie z baterii będzie bardziej opłacalne?

Stosując się do tych prostych porad, możesz znacząco obniżyć zużycie energii elektrycznej w swoim domu, oszczędzając przy tym pieniądze i dbając o środowisko naturalne. Pamiętaj, że nawet niewielkie zmiany w codziennych nawykach mogą przynieść duże rezultaty!

Zamiast rozpaczać nad wyższymi rachunkami, skupmy się na korzyściach, jakie przyniesie nam oszczędzanie prądu.

Używaj prądu, gdy musisz

Pożeraczami energii są przede wszystkim te sprzęty elektryczne, które wytwarzają ciepło, a więc np. piecyki elektryczne, czajniki, wentylatory z nawiewem ciepłego powietrza, żelazka, suszarki do włosów, lokówki, kuchenki mikrofalowe. Wszystkie one zużywają dużo energii. Mocno rozgrzane żelazko, czy gorąca woda w czajniku to energia, w którą zamienił się użyty prąd. Używajmy je z rozwagą, bez zbędnej rozrzutności. Np. poza porą zimowa można zrezygnować z suszenia włosów lub suszyć je chłodnym strumieniem powietrza, oszczędzając prąd.

Dobra rada! Piekarnik wyłączaj kilka minut przed czasem, aby potrawa dopiekła się oszczędnie w tzw. cieple resztkowym.

Postaw na energooszczędne urządzenia

Urządzenia, których używasz, np. pralka, zmywarka czy kuchenka elektryczna, ale także żarówki powinny być energooszczędne. Wysoka klasa energetyczna oznacza mniejsze zużycie prądu. Pralki i zmywarki posiadają programy EKO zużywające mniej energii i wody. Wybieraj je, gdy tylko to możliwe.

Pierz w sposób ekonomiczny

Obniżenie temperatury prania to jeden z najlepszych sposobów na oszczędzanie energii. Większość zabrudzeń można usunąć w temperaturze 30-40 st., a pranie w wyższych temperaturach zużywa znacznie więcej prądu. Nowoczesne detergenty działają skutecznie nawet w niskich temperaturach.

Pralka zużywa więcej energii podczas prania z częściowo zapełnionym bębnem. Pierz rzadziej, ale z pełnym wsadem.

Unikaj korzystania z funkcji dodatkowych, takich jak przedpłukanie czy dodatkowe płukanie, chyba że są absolutnie konieczne.

Wybieraj niższe obroty wirowania, aby zmniejszyć zużycie energii. Unikaj suszenia ubrań w suszarce bębnowej, która zużywa dużo energii. Zamiast tego susz ubrania na powietrzu, jeśli to możliwe.

Dbaj o regularne czyszczenie filtra pralki, aby zapewnić jej optymalną pracę i zmniejszyć zużycie energii.

Porzuć żelazko i zyskaj więcej!

Żyjemy w pędzącym świecie, gdzie czas to pieniądz. Góry prasowania stają się symbolem marnowania cennych chwil i energii. Może nadszedł czas, by zerwać z tą wyczerpującą tradycją i odkryć korzyści płynące z życia bez żelazka?

Nowoczesne tkaniny i metody suszenia sprawiają, że wiele ubrań nie wymaga prasowania. Należą do nich t-shirty z cienkiej dzianiny, czy spodnie z bawełnianego diagonalu takie jak dżinsy. Przed rozwieszeniem naciągnij wszystkie szwy. Starannie rozwieszaj pranie, unikając zagnieceń. Wykorzystaj wieszaki, suszarki i sznurki, by nadać ubraniom pożądany kształt.

Składaj ubrania tuż po zdjęciu z suszarki. Dokładne i równe złożenie eliminuje drobne zagniecenia, a ubrania prezentują się schludnie. Wykorzystaj parownicę do odświeżenia ubrań i usunięcia uporczywych zagnieceń. Szybko, wygodnie i bez użycia wysokiej temperatury.

Pamiętaj, że nie wszystkie ubrania wymagają rezygnacji z żelazka. Szczególnie ważne okazje czy wyjściowe koszule nadal mogą wymagać tradycyjnego prasowania.

Dobra rada! Aby ubrania wyschły bez zagnieceń, wystarczy szybkość wirowania 1000 obrotów na minutę.

Rozsądnie używaj zmywarki

Wybieranie krótszych programów zmywania to świetny sposób na oszczędzanie wody i energii. Pamiętaj jednak, że aby uzyskać idealnie czyste naczynia, ważne jest odpowiednie załadowanie zmywarki.

Przed włożeniem naczyń do zmywarki usuń z nich większe resztki jedzenia. Nawet krótki program poradzi sobie z lekko zabrudzonymi naczyniami. Umieść naczynia tak, aby woda i detergennt mogły swobodnie docierać do wszystkich zakamarków. Nie przeładowuj zmywarki! Nowoczesne zmywarki posiadają programy EKO, które zużywają mniej wody i energii, a jednocześnie zapewniają doskonałe rezultaty.

Wykorzystaj moc tańszych taryf

Czy wiesz, że możesz obniżyć rachunki za prąd, korzystając z tańszych taryf energii elektrycznej? Wystarczy, że zmienisz swoje nawyki i wykonasz pewne czynności w nocy lub w weekendy, kiedy prąd jest tańszy!

Zaplanuj pranie i zmywanie na noc. Ustaw programy pralki i zmywarki z opóźnionym startem, aby urządzenia uruchomiły się w strefie tańszej taryfy.

W przypadku głośnej pralki, nastaw program bez wirowania na noc, a samo wirowanie uruchom rano, kiedy nikogo nie obudzi. Pamiętaj, że wirowanie nie zużywa dużo prądu, najwięcej energii pobiera podgrzewanie wody, np. podczas programów w wysokiej temperaturze.

Rozważ przejście na taryfy zmienne G12 lub G12w, które oferują niższe ceny prądu w określonych godzinach. W taryfie G12 strefa tańsza obowiązuje zwykle w nocy (22:00-6:00) oraz w ciągu dnia (13:00-15:00), a droższa w pozostałych godzinach. W taryfie G12w strefa tańsza obejmuje noce i weekendy przez całą dobę. Dokładne godziny obowiązywania taryf mogą się różnić w zależności od regionu - sprawdź u swojego dystrybutora.

Górne oświetlenie, tylko gdy sprzątasz

Dowiedziono naukowo, że na trzy-cztery godziny przed pójściem spać nie powinniśmy używać górnego światła. Nasze ciało szybciej się odpręża, a umysł wycisza, gdy oświetlenie jest mniejsze – boczne. Oglądanie telewizji przy odpowiednio ustawionych stołowych lub stojących lampach dużo mniej obciąża wzrok niż przy górnym, mocnym oświetleniu. Gaszenie górnego światła o wczesnej porze to nie tylko oszczędzanie energii (zwłaszcza gdy mamy np. żyrandol z kilkoma żarówkami). To również pobudzanie organizmu do wytwarzania większej ilości hormonu snu, który powstaje, gdy jest ciemniej. A to oznacza szybsze zasypianie i lepszy sen. Także dzięki temu, że nie będą nam go spędzały z powiek wygórowane rachunki za prąd.

Nie korzystasz, zgaś światło

Warto wdrożyć w domu zasadę „światło tylko tam, gdzie my”. Byłoby dobrze, gdybyśmy nabrali nawyku wyłączania światła w pomieszczeniach, z których nie korzystamy. Paląca się górna lampa w przedpokoju jest potrzebna tylko przy zdejmowaniu butów i wierzchniego ubrania. Jeśli jednak wychodzimy z jakiegoś pomieszczenia na krótko, po to, tylko żeby zaraz do niego wrócić, nie wyłączajmy światła. Jest to wręcz nieopłacalne, ponieważ żarówki energooszczędne w momencie uruchomienia pobierają dodatkową porcję prądu – większą, niż gdyby w tym czasie świeciły. Mimo tej niewątpliwej wady faktycznie zużywają one mniej energii od żarówek klasycznych, dlatego warto wkręcić je, gdzie się da, a ich wyższa cena powinna zwrócić się w ciągu kilku miesięcy.

Zrezygnuj z trybu stand-by

Trzeba uczciwie przyznać, że wyłączanie trybu czuwania w jednym urządzeniu to niewielka oszczędność prądu. Jednak takich niepotrzebnie czuwających urządzeń, które dzięki temu łatwiej się uruchamia, mamy w domu co najmniej sześć. Czuwają zwykle np. mikrofalówka, telewizor, komputer, dekoder, router, odtwarzacz DVD, radio itp. Jeśli przez dłuższy czas nie zamierzamy korzystać z urządzenia mającego tryb stand-by, a zatem bez przerwy pobierającego prąd, powinniśmy odłączyć je od sieci na dobre. Musimy też wiedzieć, że prąd pobierają np. ładowarki telefoniczne, stale podłączone do sieci. Warto je więc wyciągnąć z gniazdka, podobnie jak np. przewód zasilający laptop.

Dobra rada! Używając listwy z wyłącznikiem jednym naciśnięciem klawisza, wyłączysz kilka urządzeń podłączonych do listwy, dzięki czemu nie będą pozostawały w trybie stand-by.

Korzystaj z baterii

Gdy szukamy czegoś w szafkach, na pawlaczu, w szafie, głębokiej szufladzie czy w piwnicy, nie musimy korzystać z górnego ani bocznego oświetlenia. Szybciej znajdziemy potrzebne rzeczy, penetrując zakamarki strumieniem światła mocnej latarki. Jeżeli mieszkamy w domu nieznajdującym się na odludziu, a ze wszystkich stron mamy oświetlone sąsiedztwo, możemy zrezygnować z mocnego oświetlenia zewnętrznego. Aby trafić kluczem do zamka w drzwiach, wystarczy mieć przy sobie breloczek ze światełkiem na baterie.

