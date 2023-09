i Autor: Canva

Motoryzacja

Uważaj na to co robisz w samochodzie! Nawet tu nie masz prywatności

Okazuje się, że nie tylko inteligentne urządzenia w domu mogą zbierać o nas informacje. Również i w samochodzie nie mamy prywatności. Z raportu Fundacji Mozilla wynika, że aż 84 proc. producentów samochodów udostępnia dane zebrane z aut innym firmom i służbom bezpieczeństwa, na co nie potrzebują one specjalnej zgody. McKinsey szacuje, że globalny rynek danych samochodowych do 2030 r. osiągnie zawrotną wartość 370 mld euro.