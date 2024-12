i Autor: freepik.com Wyrzucasz te śmieci do zwykłego kosza? Uważaj, kara to nawet 5 tysięcy złotych.

Segregacja odpadów

Uważaj na to, co wrzucasz do kosza. Od 2025 zmiany w segregacji odpadów

Od 20205 roku pojawią się nowe pojemniki na odpady. Teraz tworzywa sztuczne wrzucamy do kontenera żółtego, szkło do zielonego, papier do niebieskiego, bioodpady do brązowego, a odpady zmieszane do czarnego. A gdzie lądują stare ubrania i szmaty? Zwykle do pojemnika od odpady zmieszane. I to będzie błąd, który może sporo kosztować.