W 2024 roku wzrosną zarobki sędziów i prokuratorów. Ale i tak mogą być stratni o kilkanaście tysięcy

Redakcja zauważa, że w przyszłym roku pensje sędziów i prokuratorów mają wzrosnąć o 12,3 proc. – tak wynika z przedstawionego właśnie projektu ustawy okołobudżetowej. "Rz" podnosi, że podstawą do ich obliczania ma być 6114,08 zł, a powinno to być 7005,76 zł. To już czwarty rok zamrożenia bazy obliczania wynagrodzeń - podaje redakcja.

Gazeta wyjaśnia, że sędziowskie i prokuratorskie pensje powinny być wyliczane na podstawie ustaw: Prawo o ustroju sądów powszechnych i Prawo o prokuraturze. Te przewidują następujący mechanizm: wynagrodzenie sędziego czy prokuratora stanowi iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego oraz mnożników. Mnożniki są ustalone ustawowo, natomiast wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest ogłaszana przez prezesa GUS.

Tymczasem – jak podaje "Rz" - od 2020 r. ten mechanizm nie działa, a wynagrodzenie sędziów jest obliczane na podstawie przepisów ustawy okołobudżetowej oraz kwot w niej określanych – niższych niż te, które wynikałyby z usp i pop.

