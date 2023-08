Pensje w górę o ponad 10 proc. Są najnowsze dane o wynagrodzeniach

GUS: Średnia pensja w lipcu 2023

"W lipcu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się nominalnie w stosunku do czerwca 2023 r. o 2,0 proc. Wzrost ten spowodowany był, m.in. kontynuacją wypłat premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, nagród jubileuszowych i okolicznościowych, podwyższeniem wynagrodzeń, a także wypłat odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - podał GUS. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 r. wyniosło 7485,12 zł, co oznacza wzrost o 10,4 proc. rok do roku.

Najlepiej się zarabia w górnictwie, najgorzej w gastronomi

Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano prawie we wszystkich sekcjach PKD, z czego największy w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 51,6 proc.) oraz w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 32,3 proc.).

Najwyższa wartość przeciętnego wynagrodzenia w lipcu 2023 r. wystąpiła w sekcji Górnictwo i wydobywanie (14.933,27 zł), a najniższa w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5.452,25 zł).

