Średnie wynagrodzenie w Polsce

Główny Urząd Statystyczny informuje, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 r. wyniosło 7005,76 zł. Podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Choć to wzrost o 13,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale spadek o 1,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dla porównania przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło 7124,26 zł.

Tymczasem inflacja pożera nasze oszczędności i nadal winduje ceny w sklepach. Najnowsze dane wskazują na inflację na poziomie 10,8 proc. A cel inflacyjny czy tak zwany bezpieczny próg inflacji to 2,5 proc. Tymczasem wiceminister finansów w ostatnich wywiadach przedstawiał optymistyczną wizję jednocyfrowej inflacji w najbliższych miesiącach. Wskazuje się nawet na inflację na poziomie 7 proc. na koniec 2023 roku. Choć to oczywiście lepiej niż na koniec 2022 roku, kiedy inflacja zbliżała się do 20 proc., to wciąż sytuacja jest niekorzystna.

W takiej sytuacji najlepiej iść do szefa po podwyżkę. Tylko okazuje się, że i na tym polu osiągnięcie celu może być trudne.

Sonda Jakie jest Twoje miesięczne wynagrodzenie? Poniżej 3490 zł brutto Najniższa krajowa - 3490 zł brutto Między 3490 zł a 5000 zł brutto Między 5001 zł a 7500 zł brutto Między 7501 zł a 10 000 zł brutto Powyżej 10 000 zł brutto