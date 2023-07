Ile można zarobić w Służbie Ochrony Państwa?

Praca w SOP: wymagania

Służba Ochrony Państwa to umundurowana formacja, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeznaczona do ochrony obiektów i osób rządzących w Polsce. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że jest to służba trudna, wymagająca. Aby pracować w SOP, trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Służbę w SOP może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdolność fizyczną.

Jakie obowiązki ma SOP-owiec? Funkcjonariusze SOP zajmują się bezpieczeństwem najważniejszych osób i obiektów w kraju. Zaraz po przyjęciu do SOP pełnią oni służbę przygotowawczą przez okres 3 lat. W razie konieczności, funkcjonariusze SOP mogą zostać oddelegowani do realizowania obowiązków służbowych w różnych rejonach kraju, a także poza jego granicami. Osoby pełniące służbę w SOP zapobiegają powstawaniu zagrożeń, analizują ryzyko ich wystąpienia, a także zajmują się bezpośrednią ochroną osób i obiektów.

Ile zarabia się w SOP?

Ile można zarobić pracując w ochronie najważniejszych osób w kraju? Jakie są zarobki w SOP? Wynagrodzenie zależy przede wszystkim od stopnia i stanowiska. Na wynagrodzenie funkcjonariuszy składa się uposażenie zasadnicze oraz dodatki o charakterze stałym, takie jak dodatek specjalny oraz dodatek wynikający ze szczególnych kwalifikacji lub warunków pełnienia służby.

Stawki uposażenia osób pełniących służbę w SOP są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Uposażenie zasadnicze według stanowiska służbowego z zaszeregowaniem do poszczególnych grup uposażenia wynosi od 3100 zł (w przypadku kursantów) do 10690 zł (w przypadku komendanta). W przypadku stopni służbowych stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy zaczynają się od 1,1 tys. zł (w przypadku szeregowego) i dochodzą do 2050 zł (w przypadku generała).

