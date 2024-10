W 2025 zmiany w podatku od nieruchomości. Kolejne podwyżki dla przedsiębiorców

Zmiany w podatku od nieruchomości w 2025 roku!

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowano o projekcie ustawy o "zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej". Zmieni się definicja pojęć "budowla" oraz "budynek". To o tyle ważne, że w zależności od tego przedsiębiorcy płacą różne stawki podatku (wyższe są od budowli).

Powodem zmian jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego z 2023 roku, który stwierdził, że aktualna definicja budowli jest niezgodna z Konstytucją RP. TK dał półtora roku na zmiany, więc 1 stycznia 2025 roku jest ostatnim terminem na wprowadzenie zmian.

Co się zmieni w praktyce? Przedsiębiorcy zapłacą więcej

Tym samym od 1 stycznia 2025 roku w ustawie pojawi się oddzielna definicja pojęcia budowla i budynek, które nie odwołują się do przepisów pozapodatkowych. Co to oznacza w praktyce?

Osoby fizyczne będą płacić za garaże (niezależnie od tego, czy są jedno, czy wielostanowiskowe) stawkę minimalną, która w 2025 roku wzrośnie z 1,15 zł do 1,19 zł za metr kwadratowy. W gorszej sytuacji znajdą się jednak przedsiębiorcy, którzy płacą aż 24,84 zł (stawka maksymalna jaką może wyznaczyć samorząd) za metr w budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Po zmianie przepisów stawka maksymalna ma wzrosnąć do 34 zł za metr kwadratowy biura, magazynu i fabryki.

Nowe przepisy mają również skończyć wątpliwości w sprawie opodatkowania takich obiektów jak silosy, zbiorniki, czy elewatory, które będą traktowane jako budowle, choć dotychczas były opodatkowane jako budynki (czyli stawki były niższe).

Doprecyzowane mają być również zasady opodatkowania obiektów kompleksowych, jak oczyszczalnie ścieków, czy niejednorodnych, jak np. stadiony.

Aby dać czas przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych przepisów, ma zostać przedłużony do 31 marca 2025 roku możliwość złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości przez przedsiębiorców. Standardowo muszą zrobić to do końca stycznia.

